Силы ПВО за ночь сбили над Россией 148 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 148 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

При ударе БПЛА по Краснодарскому краю погибли два человека, еще двое пострадали. Также в регионе загорелся НПЗ. В Ростовской области за ночь сбили почти 30 дронов, повреждено несколько жилых домов, никто не пострадал. Власти других регионов ночные атаки пока не прокомментировали.