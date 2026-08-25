Слюсарь рассказал о последствиях налета БПЛА на Ростовскую область

В Ростовской области за ночь сбили около 30 беспилотников. Рухнувшие беспилотники повредили жилые дома и привели к природным пожарам, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Под удар попали города Гуково, Каменск-Шахтинск и Новошахтинск, а также три района области: Каменский, Тарасовский, Родионово-Несветайский.

В Новошахтинске получили повреждения четыре частных дома — в них выбиты стекла, повреждены кровля и двери. При ударах никто не пострадал.

В Каменском районе загорелся лес на площади 4,5 га. Пострадавших нет. Пожарные работают над локализацией пожара. В Красносулинском районе произошло возгорание сухой травы. На месте работают пожарные.