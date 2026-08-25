При ударе БПЛА в Краснодарском крае погибли два человека
Вооруженные силы Украины атаковали гражданские объекты Краснодарского края, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. При падении обломков БПЛА на железнодорожную станцию Афипская погибли два человека. Еще два пострадали.
Также при ударе произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия. В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов — в одном из зданий произошел пожар, добавил губернатор.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал о других атаках беспилотных летательных аппаратов, приводивших к гибели людей и повреждению объектов. 22 августа 2026 года в Ейском районе Краснодарского края при атаке БПЛА погибли два ребенка, а обломки беспилотника попали на предприятие в порту, вызвав пожар. 12 августа 2026 года в результате массированной атаки БПЛА на регион погибли два человека, включая восьмилетнего ребенка в Новороссийске, и были повреждены 21 жилой дом и четыре предприятия. 18 марта 2026 года в Краснодаре также погиб человек, и три жилых дома получили повреждения в результате атаки БПЛА.