При ударе БПЛА в Краснодарском крае погибли два человека

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал о других атаках беспилотных летательных аппаратов, приводивших к гибели людей и повреждению объектов. 22 августа 2026 года в Ейском районе Краснодарского края при атаке БПЛА погибли два ребенка, а обломки беспилотника попали на предприятие в порту, вызвав пожар. 12 августа 2026 года в результате массированной атаки БПЛА на регион погибли два человека, включая восьмилетнего ребенка в Новороссийске, и были повреждены 21 жилой дом и четыре предприятия. 18 марта 2026 года в Краснодаре также погиб человек, и три жилых дома получили повреждения в результате атаки БПЛА.