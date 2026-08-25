В Краснодарском крае загорелся НПЗ из-за атаки беспилотников
Северский район Краснодарского края был атакован БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Дроны ударили по нефтеперерабатывающему предприятию. На территории объекта произошел пожар. На месте происшествия работают экстренные службы, написал глава региона в Telegram.
Также был атакован поселок Афипский. Обломки БПЛА упали на территории железнодорожной станции — погибли два человека, два пострадали.
При ударах по поселку также повреждено как минимум 10 частных домов. Один из них загорелся, сообщил губернатор.
В июне 2026 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что силы ПВО отражают налет беспилотников на регион, при этом в Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, вызвав пожар и ранив двух человек. В том же месяце Северский район Краснодарского края также подвергся атаке, в результате которой пострадал один человек и были повреждены частные домовладения. Ранее в июле 2026 года сообщалось о пожаре на Афипском НПЗ после падения беспилотника, о чём проинформировал оперштаб Краснодарского края.
В июле 2026 года более 16 беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтебазу в Армавире, что привело к пожару площадью более 800 квадратных метров, к тушению которого были привлечены 40 сотрудников МЧС. Также обломки БПЛА падали в Краснодаре и Динском районе, а дроны нанесли удар по краснодарскому складу Wildberries, в результате чего пострадали три человека. В 2025 году на Афипском НПЗ уже происходил пожар из-за падения обломков БПЛА, повредивших технологическую установку совместной переработки газа и газового конденсата, тогда возгорание было локализовано на площади 250 квадратных метров.