В Краснодарском крае загорелся НПЗ из-за атаки беспилотников

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июне 2026 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что силы ПВО отражают налет беспилотников на регион, при этом в Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, вызвав пожар и ранив двух человек. В том же месяце Северский район Краснодарского края также подвергся атаке, в результате которой пострадал один человек и были повреждены частные домовладения. Ранее в июле 2026 года сообщалось о пожаре на Афипском НПЗ после падения беспилотника, о чём проинформировал оперштаб Краснодарского края.

В июле 2026 года более 16 беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтебазу в Армавире, что привело к пожару площадью более 800 квадратных метров, к тушению которого были привлечены 40 сотрудников МЧС. Также обломки БПЛА падали в Краснодаре и Динском районе, а дроны нанесли удар по краснодарскому складу Wildberries, в результате чего пострадали три человека. В 2025 году на Афипском НПЗ уже происходил пожар из-за падения обломков БПЛА, повредивших технологическую установку совместной переработки газа и газового конденсата, тогда возгорание было локализовано на площади 250 квадратных метров.