За ночь над Кубанью и другими регионами сбили 148 воздушных целей

Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 148 воздушных целей. Об этом сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, цели были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в Северском районе обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции Афипская. В результате погибли два человека, еще двое получили ранения.

В поселке Афипском повреждены как минимум десять частных домов, в одном из них произошло возгорание. Пожар также возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.

Вячеслав Рыжков