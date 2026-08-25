СМИ: экспорт зерна может стать беспошлинным до конца года

Минсельхоз прорабатывает введение до конца 2026 года моратория на «плавающую» экспортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с ситуацией на зерновом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По словам собеседников издания, мера обсуждается на фоне осложнений с вывозом сельхозпродукции через порты Азово-Черноморского бассейна, на которые приходится более 70% российского зернового экспорта. Ограничения в судоходстве затрудняют реализацию зерна, несмотря на рост мировых цен.

По данным аналитического центра «Русагротранса», с 11 по 18 августа американская пшеница SRW подорожала на $15 за тонну, до $283, румынская — на $10, до $268. Французская пшеница подешевела на $1, до $259 за тонну. При этом экспортная цена российской пшеницы в Новороссийске снизилась на $6, до $215 за тонну.

Заместитель председателя ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян отмечает, что российское зерно продается по высоким ценам, однако сложности с судоходством ограничивают возможности его вывоза. Наиболее уязвимыми, по его словам, оказались производители зерновых в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской области. Совокупно эти регионы производят до 25 млн тонн зерна, или около половины российского объема.

Помимо отмены экспортной пошлины власти рассматривают другие меры поддержки аграриев. По данным источников «Ведомостей», около 10 млрд руб. может быть направлено на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, предназначенной для экспорта. Минсельхоз также обсуждает закупку зерна в интервенционный фонд, продление льготных кредитов на осенние полевые работы для проблемных с точки зрения вывоза регионов и введение субсидии за реализованную тонну зерна. О возможном использовании этих мер 22 августа сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Вячеслав Рыжков