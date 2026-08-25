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После атаки БПЛА приостановлена работа железнодорожной станции Афипская

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров после атаки беспилотников на Краснодарский край. Утром 25 августа работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги была временно приостановлена, на линии возникли задержки поездов. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Краснодарский транспортный прокурор координирует работу правоохранительных органов и других ведомств, а также контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщили в прокуратуре.

Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции Афипская в Северском районе. Погибли два человека, еще двое получили ранения.

В поселке Афипском повреждены как минимум десять частных домов, в одном из них произошел пожар. Возгорание также зафиксировано на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.

Вячеслав Рыжков

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