После атаки БПЛА приостановлена работа железнодорожной станции Афипская

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров после атаки беспилотников на Краснодарский край. Утром 25 августа работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги была временно приостановлена, на линии возникли задержки поездов. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Краснодарский транспортный прокурор координирует работу правоохранительных органов и других ведомств, а также контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщили в прокуратуре.

Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции Афипская в Северском районе. Погибли два человека, еще двое получили ранения.

В поселке Афипском повреждены как минимум десять частных домов, в одном из них произошел пожар. Возгорание также зафиксировано на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.

Вячеслав Рыжков