В Краснодаре отменили угрозу атаки БПЛА

В Краснодаре около 6:00 отменена угроза атаки беспилотников, сообщил глава города Евгений Наумов. Горожан призвали соблюдать меры безопасности в случае обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При обнаружении обломков необходимо сообщить об этом по телефону 112, не приближаться к ним и по возможности не допускать других людей до прибытия правоохранительных органов и спецслужб. Власти также призвали не фотографировать обломки и не распространять информацию о них в соцсетях и мессенджерах. При обнаружении соответствующих публикаций жителей просят не отвечать на вопросы в комментариях.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотников на Северский район. Обломки БПЛА упали на территории железнодорожной станции Афипская, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения.

В поселке Афипском повреждены как минимум десять частных домов, в одном из них произошел пожар. Возгорание также возникло на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.

Вячеслав Рыжков