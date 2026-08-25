Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в Северском районе

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки беспилотников в Северском районе. Ведомство организовало взаимодействие с профильными службами для оперативного оказания помощи пострадавшим жителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Контроль за ситуацией осуществляет руководство краевой прокуратуры. Для приема обращений граждан и оказания правовой помощи продолжает работать горячая линия.

Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в ночь на 25 августа обломки беспилотника упали на территории железнодорожной станции Афипская. В результате погибли два человека, еще двое получили ранения.

В поселке Афипском повреждены как минимум десять частных домов, в одном из них произошел пожар. Возгорание также зафиксировано на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.

Вячеслав Рыжков