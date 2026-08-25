В Северском районе Кубани при падении обломков БПЛА погибли два человека

Два человека погибли в результате падения обломков беспилотника на территории железнодорожной станции Афипская в Северском районе Краснодарского края. Еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы края, этой ночью беспилотники вновь атаковали гражданские объекты региона. В поселке Афипском повреждены как минимум десять частных домов, в одном из них произошло возгорание.

Пожар также возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.

Вячеслав Рыжков