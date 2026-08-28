Осторожно, бизнес закрывается

Краснодарский край лидирует среди субъектов России по количеству банкротств физлиц и ИП во втором квартале 2026 года, а количество ликвидаций бизнеса в первом полугодии в регионе выросло на 22%. Причина — одновременное давление на предпринимателей целого ряда факторов, к которым в этом году добавились перебои с поставками топлива и рост налоговой нагрузки. Эксперты уверены, что кризисные явления набирают силу, а значит, пик количества закрытий бизнеса еще впереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Краснодарском крае налоговая задолженность ИП и юрлиц за год выросла на 16,9% (до 85,9 млрд рублей), а количество должников — на 39,3%

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ В Краснодарском крае налоговая задолженность ИП и юрлиц за год выросла на 16,9% (до 85,9 млрд рублей), а количество должников — на 39,3%

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года в Краснодарском крае закрылось 4014 юридических лиц. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Guide аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус». В пятерку сфер деятельности бизнеса по количеству ликвидаций вошли оптовая и розничная торговля (кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), строительство зданий, операции с недвижимым имуществом, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.

«Рост количества закрытий коммерческих организаций означает сжатие деловой активности и ухудшение устойчивости малого и среднего бизнеса. Причин несколько. Во-первых, это долговая нагрузка и кассовые разрывы у бизнеса, особенно в строительстве, торговле, гостиничном секторе и малом агросекторе. Во-вторых, высокие кредитные ставки, логистические проблемы и санкционные ограничения, что особенно болезненно для подрядчиков, поставщиков и компаний, работающих в сфере внешнеэкономической деятельности. Таким образом, проблема заключается в совокупности внешних и внутренних перегрузок, с которыми многие компании вошли в 2025–2026 годы»,— считает первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Егор Робский.

Динамика ликвидаций показывает лишь вершину айсберга, говорит председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков. По его словам, за январь—май 2026 года в Краснодарском крае прекратили деятельность 28,5 тыс. организаций — на 21,9% больше, чем годом ранее. Из реестра малого и среднего предпринимательства (МСП) исключено 19,3 тыс. субъектов против 16,5 тыс. за тот же период 2025 года.

«У торговли и общепита низкая маржа и высокая зависимость от потребительского спроса. Строительство зависит от дорогого кредитования. Аграрии и перевозчики — от топлива, с которым в этом году сложно, а также техники и сезонности. Производства сталкиваются с ростом стоимости сырья, оборудования и оплаты труда. У продавцов маркетплейсов добавляются высокая зависимость от одной площадки и риск одномоментной потери всего товарного запаса. По инициативе ККО "Опора России" создана краевая рабочая группа. Мы анализируем количество и структуру МСП, занятость, кредитную задолженность, налоговые поступления и отраслевую ситуацию. Эти данные уже показывают, что внешне стабильное общее число МСП скрывает рост закрытий и долгов»,— утверждает эксперт.

Юрист, арбитражный управляющий Валентина Корсунова добавляет, что на фоне охлаждения рынка недвижимости снижение спроса на покупку новых объектов затрагивает не только самих застройщиков, но и большое количество подрядных организаций, выполняющих различные работы. «А разлив нефтепродуктов в Черном море серьезно отразился на гостиничном бизнесе и сфере туристических услуг»,— констатирует эксперт.

Обращения за юридической помощью при ликвидации бизнеса в 2026 году участились, отмечают в юркомпании «Прайвеси Групп». «Это произошло за счет ликвидации фактически недействующих организаций. Причина — изменения в налоговом законодательстве. Ранее, если организация не действовала и, соответственно, не выплачивала руководителю заработную плату, страховые взносы не начислялись. С 1 января 2026 года для руководителей коммерческих организаций установлена ежемесячная минимальная база по страховым взносам, равная одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ)»,— поясняет управляющий партнер «Прайвеси Групп» Алексей Голубев.

Доходы нестабильны

По данным «Контур.Фокуса», количество юридических лиц, признанных банкротом, сократилось со 149 в первом полугодии 2025 года до 143 в январе—июне 2026 года. Наибольшая часть пришлась на такие сферы бизнеса, как «оптовая торговля», «операции с недвижимым имуществом», «деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта», «строительство зданий», «работы строительные специализированные».

Согласно данным «Федресурса», по количеству банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств во втором квартале 2026 года Кубань среди субъектов России оказалась на шестом месте с показателем 56 случаев (53 во втором квартале 2025 года). При этом по аналогичному показателю среди физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) Краснодарский край занял первое место. За апрель—июнь введено 7352 процедуры. Это больше, чем в Москве (7121) и Московской области (7087). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество банкротств физлиц и ИП сократилось на 4,3%.

«Краснодарский край — динамично развивающийся регион, являющийся местом притяжения как для граждан, желающих переехать на постоянное место жительства, так и для предпринимателей, выбирающих Кубань для старта и развития бизнеса. Закономерность очевидна: больше компаний — больше банкротств»,— комментирует Валентина Корсунова.

При этом в общем объеме преобладает доля малого и среднего бизнеса, который привык кредитоваться на небольшой срок. «В связи с ростом ставок на заемное финансирование и окончанием ранее взятых на себя обязательств новый кредит обходится значительно дороже, что усиливает риски для бизнеса»,— добавляет юрист.

Егор Робский лидерство Краснодарского края по количеству банкротств ИП и физлиц связывает с высокой экономической активностью в регионе, где много малых компаний, самозанятых и ИП. «В этих категориях доходы чаще нестабильны, а зависимость от кредита, оборотных средств и потребительского спроса выше, чем у крупных игроков рынка, поэтому при любом охлаждении экономики растет риск просрочек и неплатежей»,— рассказывает эксперт. По его словам, у предпринимателей выросли расходы, усложнилось обслуживание долгов, достигла определенной критической массы закредитованность.

Топ сфер по количеству ликвидаций юридических лиц, январь—июнь 2026 года 732 — оптовая торговля (кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

— оптовая торговля (кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) 436 — розничная торговля (кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

— розничная торговля (кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) 359 — строительство зданий

— строительство зданий 264 — операции с недвижимым имуществом

— операции с недвижимым имуществом 188 — деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

— деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 175 — работы строительные специализированные

— работы строительные специализированные 140 — деятельность в области права и бухгалтерского учета

— деятельность в области права и бухгалтерского учета 129 — деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

— деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 107 — разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

— разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 89 — деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа По данным «Контур.Фокус»

«Когда доходы не поспевают за обязательствами, для части заемщиков банкротство становится последним способом урегулировать проблему. Кроме того, на Кубани сильнее, чем во многих регионах, проявляется сезонность доходов бизнеса в туризме, торговле, общепите, перевозках, строительстве и смежные сферах услуг. Когда сезон слабее или издержки растут, финансовый запас прочности у многих ИП и семей быстро заканчивается. Для части аграриев и КФХ ситуация осложняется тем, что сельское хозяйство зависит от погоды, цен на сырье и доступности оборотного капитала, а эти риски не всегда можно быстро переложить на рынок»,— говорит Егор Робский.

Общий фон для бизнеса в 2026 году объективно тяжелый, соглашается генеральный директор ООО «Первая мониторинговая компания» Александр Кононков. «Людей, которые в этих условиях продолжают развивать компании, сохранять коллективы и нести ответственность не только за себя, но и за сотрудников и их семьи, я без преувеличения считаю героями экономики. В обществе до сих пор живет упрощенное представление о предпринимателе как о человеке, который "просто зарабатывает". Но за каждой вовремя выплаченной зарплатой стоят десятки ежедневных решений и ответственность перед клиентами, сотрудниками, государством, банками и поставщиками — независимо от того, задержал ли оплату клиент, сорвалась ли логистика, выросли ли налоги»,— рассказывает эксперт.

По его словам, ситуацию усугубляет и дефицит квалифицированных кадров. «Все чаще зарплатные ожидания и самопрезентация кандидата не соответствуют его фактической компетентности и производительности. Сотрудник не готов самостоятельно решать задачи и отвечать за результат, при этом требования к работодателю растут»,— отмечает Александр Кононков.

В долгах как в шелках

Первое место Кубани по количеству банкротств нельзя объяснить только численностью населения: в Москве и Московской области жителей значительно больше, отмечает Даниэль Башмаков. По мнению эксперта, это говорит о высокой долговой нагрузке физлиц и предпринимателей.

В Краснодарском крае совокупная налоговая задолженность ИП и юридических лиц за год выросла на 16,9% — до 85,9 млрд руб. по состоянию на 1 июля 2026 года. Об этом «G» сообщили в пресс-службе УФНС России по Краснодарскому краю. Количество должников среди юрлиц за год выросло на 39,3% — до 33 251 организаций.

«Прирост в 2026 году в большей части обусловлен неуплатой сумм задолженности, начисленной по результатам контрольных мероприятий. Основной объем приходится на НДС — 24,5 млрд руб. и страховые взносы — 10,4 млрд руб. Еще 24 млрд руб. составила неуплата пени. При этом следует учесть, что в соотношении с поступлениями уровень задолженности снизился, по состоянию на 1 июля 2026 года, до 6,6%, что на 0,16% ниже аналогичного показателя прошлого года и на 0,1% — состояния на 1 июля 2024 года»,— пояснили в управлении.

Топ сфер по количеству банкротств юридических лиц, январь—июнь 2026 года 31 — оптовая торговля (кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

— оптовая торговля (кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) 19 — операции с недвижимым имуществом

— операции с недвижимым имуществом b>14 — деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

14 — строительство зданий

— строительство зданий 11 — работы строительные специализированные

— работы строительные специализированные 7 — производство пищевых продуктов

— производство пищевых продуктов 6 — производство прочей неметаллической минеральной продукции

— производство прочей неметаллической минеральной продукции 5 — деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

— деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 5 — растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

— растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 4 — складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность По данным «Контур.Фокус»

Особенно тяжело рост налоговой нагрузки сказался на бизнесе на фоне удорожания кредитов. Именно с этими факторами связывает увеличение количества обращений в «Прайвеси Групп» за консультациями по поводу процедуры банкротства в 2026 году Алексей Голубев. Он уточняет, что снижение количества банкротств ИП и физлиц связано в первую очередь с ужесточением судебной практики: суды стали чаще отказывать в списании долгов.

«В Краснодарском крае, как и в большинстве регионов нашей страны, в последние годы отмечается рост количества оконченных процедур банкротства к числу начатых. В 2023–2024 годах мы наблюдали пик востребованности процедуры. Тогда закончилось действие последнего моратория на банкротства»,— рассказывает Валентина Корсунова.

Она добавляет, что в 2024 году порог задолженности для начала процедуры вырос с 300 тыс. до 2 млн руб. Банкротство стало дороже: в ходе процедуры инициатор несет большие расходы, начиная от оплаты пошлины и публикаций на ЕФРСБ и заканчивая оплатой услуг арбитражного управляющего и привлеченных специалистов. «В результате в 2025 году в России количество банкротств компаний сократилось почти на четверть. В последнее время обстановка относительно стабилизировалась, произошла пропорциональная смена инициаторов введения процедуры: снизилась доля Федеральной налоговой службы, а количество заявлений от должников, наоборот, выросло»,— объясняет Валентина Корсунова.

Арбитражный управляющий также отмечает изменение в поведении кредиторов, что напрямую влияет на динамику количества банкротств: они стали лояльнее, охотнее предоставляют рассрочки, меняют условия выплаты на более комфортные, идут на мировые соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что в ближайший год количество закрытий бизнеса будет расти

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Эксперты считают, что в ближайший год количество закрытий бизнеса будет расти

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Кризис набирает силу

В ближайшей перспективе банкротств будет больше, уверен Алексей Голубев. «Мы входим в волну, когда кризисные явления набирают силу. Труднее всего придется строителям, общепиту и грузоперевозкам»,— считает юрист.

Валентина Корсунова добавляет, что дополнительным ударам в этом году подверглась розничная торговля через интернет: часть товара утрачена на сгоревших складах, выросла стоимость логистических услуг на фоне ситуации с ГСМ, что в совокупности дает неутешительный прогноз как для продавцов, так и для перевозчиков. «Также стоит отметить сферу ресторанного бизнеса и общепита: население перешло к так называемому рациональному потреблению, отказываясь от необязательных трат»,— добавляет эксперт.

Она обращает внимание на то, что 26 июля 2026 года президент подписал федеральный закон, который вносит масштабные изменения в закон о банкротстве. Документ предусматривает создание института добанкротной санации предприятий-должников и судебной процедуры реструктуризации долгов. «Происходит переход от полной ликвидации предприятия и продажи активов к поддержанию и сохранению предприятия, способного выбраться из кризиса. Это может снизить количество ликвидационных процедур банкротства»,— допускает Валентина Корсунова.

Егор Робский более вероятным считает сценарий, при котором количество ликвидаций и банкротств останется повышенным в уязвимых сегментах. В отдельных отраслях возможен рост компаний, не выдерживающих нагрузку по кредитам и «оборотке».

«Определяющими факторами на 2026 год будут стоимость заемных средств, динамика спроса, доступность мер государственной поддержки и способность компаний быстро адаптировать расходы под реальную выручку. Труднее всего удержаться на плаву будет малому и среднему бизнесу с низкой подушкой ликвидности, зависимостью от ограниченного количества каналов продаж (как правило, один-два канала) и высоким уровнем долговой нагрузки. Это прежде всего торговля, строительство, транспорт, часть услуг и отдельные направления АПК»,— говорит первый зампред ТПП Краснодарского края.

Он считает, что важно сосредоточиться на двух категориях мер: системных со стороны государства и антикризисных внутри самих компаний. Со стороны власти логичны снижение совокупной административной нагрузки, усиление адресности поддержки отраслей, доступное оборотное финансирование, а также более предсказуемые правила налогового и контрольно-надзорного регулирования.

Бизнесу Егор Робский рекомендует жестко контролировать денежный поток и не допускать хронических кассовых разрывов; пересматривать ассортимент, поставщиков и логистику; сокращать непрофильные расходы; заранее договариваться о реструктуризации долгов, если нагрузка становится критической; усиливать работу с дебиторской задолженностью и предоплатой; диверсифицировать рынки сбыта и не зависеть от одного крупного клиента.

«Отдельно выделю рекомендацию, которую система торгово-промышленных палат последовательно продвигает на своих площадках: бизнесу нужно активнее формулировать свои отраслевые интересы и доводить их до власти через систему палат, чтобы решения принимались на основе реальной картины на местах»,— подчеркивает Егор Робский.

В ближайшие месяцы количество ликвидаций и банкротств, скорее всего, будет увеличиваться, прогнозирует Даниэль Башмаков. «Власти необходимо не ждать статистики банкротств, а реагировать на ранние показатели: рост просрочки, налоговой задолженности, закрытий и обращений за рассрочками. Мы предлагаем ввести доступные займы для покрытия кассовых разрывов, упрощенные налоговые рассрочки, помощь впервые ставшим плательщиками НДС и пониженные региональные ставки УСН для приоритетных отраслей»,— заключает председатель ККО «Опоры России».

Маргарита Синкевич