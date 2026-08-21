Мечты сбываются: топ-3 выгоды на OMODA в августе

Согласитесь, август — особенный месяц. Лето еще балует теплом, но в воздухе уже чувствуется легкое предвкушение перемен.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

Самое время оглянуться назад, выдохнуть и осуществить то, о чем вы так давно мечтали. Например, наконец-то сесть за руль нового, красивого и технологичного автомобиля, а не просто провожать его завистливым взглядом в зеркале заднего вида.

Если вы чувствуете, что пришло время для приятных перемен, официальный дилер OMODA АВТО ДЛЯ ВАС знает, как сделать этот шаг не только радостным, но и максимально приятным для бюджета. В центре нашего августовского внимания — два хита: стильный кроссовер OMODA C5 и флагманский OMODA C7.

Ловите топ-3 предложения месяца, после которых откладывать покупку просто не захочется.

Выгода №1. OMODA C5: забираем с выгодой до 680 000 руб.

Давайте честно: OMODA C5 умеет производить впечатление. Этот дерзкий силуэт, футуристичная решетка радиатора и космический дизайн салона с двумя сдвоенными экранами давно покорили дороги нашей необъятной страны. Этот кроссовер словно создан для тех, кто не боится выделяться из толпы.

Приятная математика: в августе максимальная выгода на покупку OMODA C5 в дилерском центре OMODA АВТО ДЛЯ ВАС достигает внушительных 680 000 руб.

Как это работает? Все просто: суммируем специальные акции, честные условия по программе Trade-in1 и сезонные бонусы от дилерского центра. В итоге вы получаете яркий, современный кроссовер со всеми возможными помощниками безопасности и комфорта, но с куда более приятной ценой. Согласитесь, отличный повод устроить себе незабываемый конец лета.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

Выгода №2. OMODA C7: технологичный флагман с выгодой до 500 000 руб.

Если хочется чего-то совершенно особенного, технологичного и опережающего время, добро пожаловать в мир OMODA C7. Эта модель — настоящий манифест комфорта. Интеллектуальный полный привод, потрясающая шумоизоляция, в которой так приятно наслаждаться любимой музыкой, и огромный мультимедийный экран, управление на котором интуитивно понятно с первой секунды.

Приятная математика: приобретая флагманский OMODA C7 в дилерском центре OMODA АВТО ДЛЯ ВАС в августе, вы получаете прямую выгоду до 500 000 руб.

Это тот случай, когда передовые технологии становятся ближе. Вы не просто покупаете автомобиль — вы инвестируете в свое ежедневное удовольствие от каждой поездки, будь то утренняя дорога на работу или дальнее семейное путешествие.

Время действовать: ваш идеальный август ждет в OMODA АВТО ДЛЯ ВАС

Августовские дни пролетят незаметно, а самые привлекательные комплектации и цвета, как назло, разлетаются первыми. Не откладывайте жизнь на «потом» — ваши мечты вполне заслуживают того, чтобы стать реальностью уже в эти выходные.

Заезжайте в OMODA АВТО ДЛЯ ВАС на увлекательный тест-драйв, а уезжайте на долгожданном автомобиле:

ФАД КАВКАЗ, 161-й км, д. 420

+7 (861) 202-57-09

omoda-adv-arm.ru

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omoda-adv-arm.ru

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