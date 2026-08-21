Алтайский край вошел в число лидеров РФ по выпуску лекарств и БАДов

За январь–июль 2026 года предприятия Алтайского края произвели более 52 млн упаковок биодобавок — почти каждую восьмую в стране. Лекарств было выпущено свыше 14,6 млн упаковок. Об этом во время рабочего визита в регион рассказал член совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») Александр Демьянов. Эксперт совместно с замминистра промышленности и торговли РФ Екатериной Приезжевой посетили предприятия фармацевтической и биотехнологической отрасли региона — ЗАО «Эвалар», промышленного технопарка «Алтайбиотех» и холдинга «Две линии» — «Алтэя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Таким образом, Алтайский край уже третий год подряд удерживает место в топ-3 субъектов России – производителей БАДов в стране.

Как сообщили в Минпромторге РФ, за время действия маркировки показатели производства лекарственных препаратов в денежном выражении выросли в регионе в 2,5 раза — до 9,5 млрд руб. по итогам прошлого года. В сегменте биологически активных добавок (БАД) также зафиксирован кратный рост: число предприятий-производителей в крае увеличилось втрое и достигло 61.

Лолита Белова