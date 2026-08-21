В Геленджике утром 21 августа бензин был только на одной АЗС

По состоянию на 9:30 21 августа бензин АИ-92 и АИ-95 в Геленджике доступен только на одной автозаправке — «Лукойл» в селе Архипо-Осиповка. На остальных семи АЗС, о которых сообщила администрация города, есть только дизельное топливо, на одной из них ДТ отпускают по топливным картам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В частности, дизель доступен на АЗС «Роснефти» в микрорайоне Черемушки и на улице Туристической, «Лукойла» на кольце, трех АЗС «Газпромнефти» — на объездной М-4 «Дон», улице Ходенко и Сухумском шоссе, а также на «Уфимнефти» на объездной М-4 «Дон». На «Лукойле» в Архипо-Осиповке доступны АИ-92, АИ-95 и ДТ.

Проблемы с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин властями назывались рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако в конце июля — начале августа ограничения вновь стали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои особенно заметны на Черноморском побережье: на АЗС в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи вводились лимиты на отпуск топлива, а часть заправок временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске на этой неделе власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По данным Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе на бирже продажи бензина снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко