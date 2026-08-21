СКР будет расследовать преступления ВФУ против жителей Крыма и Севастополя

Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Республики Крым, Севастополя и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей Крыма, в Симферопольском районе в результате атаки беспилотников ВФУ погибли два человека, еще трое ранены, в том числе ребенок. Также пострадал житель Сакского района Республики Крым. В Севастополе в результате ударов украинских беспилотников ранения и травмы получили мать и ее малолетний ребенок.

В Донецке, на железнодорожной станции Криничная в городском округе Макеевка и на автодороге Новоазовск—Мариуполь в ДНР из-за атак дронов пострадали три мирных жителя.

«Следственный комитет России установит лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям»,— говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 325 беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 20 августа до 08:00 21 августа.

Елизавета Ершова