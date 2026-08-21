Рябков: Россия готова выслушать новые предложения США по Украине

Россия остается открытой к диалогу с США и готова выслушать новые предложения по урегулированию конфликта с Украиной, но от «принципиальных позиций» не отступится. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Замглавы российского МИДа отметил, что Вашингтон в целом может понять позицию Москвы и открыт к «конструктивному диалогу». «На данном этапе важно скорее то, насколько Вашингтон способен повлиять на решения киевского режима и его европейских спонсоров, которые до сих пор грезят "стратегическим поражением" России»,— сказал господин Рябков в интервью News.ru.

Дипломат напомнил, что предложения по урегулированию должны идти «в русле поставленных президентом России целей», а также соответствовать «реалиям на земле». Украинская сторона, по словам Сергея Рябкова, неоднократно отвергала «конструктивные инициативы», направленные на завершение конфликта: например, Минские соглашения и переговоры в Стамбуле в 2022 году.

США — главный посредник в процессе урегулирования конфликта России и Украины. Переговоры находятся на паузе после начала войны в Иране, однако США надеются их активизировать. Визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера также ожидают в Москве и Киеве. Точных дат поездки еще нет.