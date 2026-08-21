Рябков: Россия готова выслушать новые предложения США по Украине
Россия остается открытой к диалогу с США и готова выслушать новые предложения по урегулированию конфликта с Украиной, но от «принципиальных позиций» не отступится. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Замглавы российского МИДа отметил, что Вашингтон в целом может понять позицию Москвы и открыт к «конструктивному диалогу». «На данном этапе важно скорее то, насколько Вашингтон способен повлиять на решения киевского режима и его европейских спонсоров, которые до сих пор грезят "стратегическим поражением" России»,— сказал господин Рябков в интервью News.ru.
Дипломат напомнил, что предложения по урегулированию должны идти «в русле поставленных президентом России целей», а также соответствовать «реалиям на земле». Украинская сторона, по словам Сергея Рябкова, неоднократно отвергала «конструктивные инициативы», направленные на завершение конфликта: например, Минские соглашения и переговоры в Стамбуле в 2022 году.
США — главный посредник в процессе урегулирования конфликта России и Украины. Переговоры находятся на паузе после начала войны в Иране, однако США надеются их активизировать. Визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера также ожидают в Москве и Киеве. Точных дат поездки еще нет.
В декабре 2025 года заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что Россия и США имеют «значительную схожесть установок» по урегулированию конфликта на Украине и находятся на пороге урегулирования, а также заявил, что американская сторона на высшем уровне согласилась с нецелесообразностью расширения НАТО. В тот же период спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, отметив, что Москва и Киев нацелены на завершение боевых действий. В апреле 2025 года Сергей Рябков заявлял, что Москва воспринимает всерьез предложения США по Украине, но не может принять их «просто как есть».
При этом в мае 2026 года Сергей Рябков сообщал, что обстановка в мире такова, что предпосылок для диалога по стратегической стабильности и вопросам контроля над вооружениями нет, так как США не изменили политику в отношении России. Он также отметил, что Россия готова ко встречам с представителями США в Москве или других местах, но пока «нет никакого понимания ни по графику, ни по параметрам такого контакта».
В августе 2026 года заместитель директора департамента информации и печати российского МИДа Алексей Фадеев подтвердил готовность России к обсуждению новых предложений США по украинскому конфликту, но при условии учета российских интересов. Дмитрий Песков в июле 2026 года также заявлял, что Россия открыта к новым предложениям США по Украине, и назвал американцев искренними в желании сформулировать приемлемые варианты.