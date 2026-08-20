Песков назвал Уиткоффа и Кушнера желанными гостями и собеседниками Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер остаются желанными гостями в Москве. Он уточнил, что даты их возможного визита пока не определены, однако они поддерживают постоянный рабочий контакт с российскими коллегами.
«Они всегда желанные собеседники для их российских визави ... и для президента Путина», — подчеркнул господин Песков.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что во время телефонного разговора 4 июля президент США Дональд Трамп выразил готовность направить делегацию в Москву. Он подчеркивал, что Москва сможет оперативно организовать поездку Уиткоффа и Кушнера после уточнения их реальных планов.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Россию в скором времени, о чем заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков в мае 2026 года. В конце мая 2026 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Кушнера и Уиткоффа ждут в России и будут рады их видеть.
Последний раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Москву 22 января 2026 года для обсуждения конфликта на Украине. Тогда же российскому президенту Владимиру Путину была предварительно передана последняя версия мирного плана по Украине. Предыдущие переговоры спецпосланника США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным состоялись 2 декабря 2025 года, когда обсуждались пункты американского мирного плана, скорректированного после консультаций с Украиной.
В апреле 2025 года состоялась встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге, которая, по словам Дмитрия Пескова, стала шагом к встрече российского президента с Дональдом Трампом. Дмитрий Песков отметил, что с каждым новым визитом в Москву у Стива Уиткоффа появляется возможность лучше понять позицию России по актуальным вопросам.