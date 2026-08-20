Песков назвал Уиткоффа и Кушнера желанными гостями и собеседниками Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер остаются желанными гостями в Москве. Он уточнил, что даты их возможного визита пока не определены, однако они поддерживают постоянный рабочий контакт с российскими коллегами.

«Они всегда желанные собеседники для их российских визави ... и для президента Путина», — подчеркнул господин Песков.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что во время телефонного разговора 4 июля президент США Дональд Трамп выразил готовность направить делегацию в Москву. Он подчеркивал, что Москва сможет оперативно организовать поездку Уиткоффа и Кушнера после уточнения их реальных планов.