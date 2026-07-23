Рубио сообщил о «новых идеях» у США по урегулированию на Украине
США по-прежнему готовы сыграть «конструктивную роль» в урегулировании войны на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на мероприятиях АСЕАН в Маниле. Ранее сегодня у него состоялась встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Этот разговор господин Рубио охарактеризовал как «очень хороший» и откровенный, но отказался сообщить подробности.
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters
Госсекретарь заявил, что президент США Дональд Трамп намерен положить конец «бессмысленной войне», если у него будет такая возможность. По его словам, с учетом последствий боевых действий, и у России, и у Украины есть стимул завершить конфликт. Однако сложной остается задача найти приемлемый для всех вариант урегулирования.
«В этом и задача — найти вариант, который обе стороны могли бы принять. И мы уже пытались, и мы будем продолжать пытаться найти золотую середину», — добавил госсекретарь (цитата по Reuters).
Он предположил, что на нынешнем этапе компромисса не достичь без некоего нового подхода к урегулированию. «Если мир и наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и новым концепциям, — сказал Марко Рубио (цитата по The Guardian). — И мы готовы предложить некоторые ... если представится возможность и будут соответствующие условия».
Заявления госсекретаря США Марко Рубио о «новых идеях» и готовности США к конструктивной роли в урегулировании конфликта на Украине прозвучали на фоне постоянных контактов между США и Россией по украинскому вопросу. Например, в октябре 2025 года Госдеп США сообщал о значимости предстоящих российско-американских встреч для разрешения конфликта, ссылаясь на телефонный разговор Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Тогда же обсуждались «дальнейшие шаги» после переговоров президентов Трампа и Путина. В феврале 2025 года Рубио также информировал глав МИД стран ЕС о встрече американских и российских делегаций в Саудовской Аравии, где тоже обсуждалось урегулирование конфликта.