Рубио сообщил о «новых идеях» у США по урегулированию на Украине

США по-прежнему готовы сыграть «конструктивную роль» в урегулировании войны на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на мероприятиях АСЕАН в Маниле. Ранее сегодня у него состоялась встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Этот разговор господин Рубио охарактеризовал как «очень хороший» и откровенный, но отказался сообщить подробности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Госсекретарь заявил, что президент США Дональд Трамп намерен положить конец «бессмысленной войне», если у него будет такая возможность. По его словам, с учетом последствий боевых действий, и у России, и у Украины есть стимул завершить конфликт. Однако сложной остается задача найти приемлемый для всех вариант урегулирования.

«В этом и задача — найти вариант, который обе стороны могли бы принять. И мы уже пытались, и мы будем продолжать пытаться найти золотую середину», — добавил госсекретарь (цитата по Reuters).

Он предположил, что на нынешнем этапе компромисса не достичь без некоего нового подхода к урегулированию. «Если мир и наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и новым концепциям, — сказал Марко Рубио (цитата по The Guardian). — И мы готовы предложить некоторые ... если представится возможность и будут соответствующие условия».