Трамп: Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни посетят Украину

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер посетят Украину в ближайшие дни. Об этом господин Трамп сказал в разговоре с Financial Times (FT).

Точную дату поездки американский президент не назвал. Эта поездка станет первым визитом господина Уиткоффа и господина Кушнера на Украину.

Накануне FT со ссылкой на источники сообщала, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер согласились впервые посетить Киев. По информации журналиста газеты Кристофера Миллера, переговорщики могут отправиться на Украину в ближайшие две недели.

На прошлой неделе представители США обсудили возобновление мирных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Переговоры знаменуют собой резкий сдвиг от напряженности» между Вашингтоном и Киевом, сказали собеседники FT.

В начале июля ТАСС со ссылкой на источники сообщал о возможном визите господина Уиткоффа и Кушнера в Россию до конца августа. Однако точных дат визита нет. Последний раз представители США посещали Москву в конце января.

Как сообщала The New York Times, американские переговорщики готовы к визитам в Москву и Киев только при наличии конкретных тем для обсуждения, а не «ради фотосессии».