FT: США надеются на прорыв в урегулировании по Украине из-за новых посредников
США рассчитывают добиться прорыва в диалоге по украинскому кризису, привлекая новых переговорщиков, пишет Financial Times (FT). Среди них — глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук-младший. В июне он возглавлял американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме.
По данным FT, Вашингтон надеется, что участие подобных представителей США поможет выйти из дипломатического тупика, связанного с конфликтом на Украине. Источники газеты отмечают, что эта дипломатическая стратегия даст новый импульс переговорам.
С начала мая российская сторона ожидает приезда спецпосланника США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров подтверждал готовность принять американских представителей в Москве. «Другое дело, с чем они приедут»,— уточнял министр.
В августе 2026 года госсекретарь США Марко Рубио заявил о возобновлении усилий по перезапуску переговорного процесса по Украине, отметив готовность Вашингтона работать с Москвой и Киевом для достижения мира. Президент Дональд Трамп подтвердил, что его ключевые переговорщики, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, вскоре отправятся в Киев, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта.
Перед этим, в июне 2026 года, Родни Мимс Кук-младший возглавлял американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, где, по данным Financial Times, он выполнял «тихую дипломатическую миссию» по налаживанию диалога с Кремлем. Во время форума господин Кук передал президенту России Владимиру Путину привет от Дональда Трампа.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 6 марта 2026 года сообщил, что в ближайшие недели ожидается прогресс по урегулированию российско-украинского конфликта, а 22 декабря 2025 года он вместе с Джаредом Кушнером провел двухдневные переговоры по мирному плану США по Украине в Майами. При этом в начале декабря 2025 года Белый дом выражал оптимизм относительно возможного прорыва по украинскому вопросу после визита Уиткоффа в Москву.