FT: США надеются на прорыв в урегулировании по Украине из-за новых посредников

США рассчитывают добиться прорыва в диалоге по украинскому кризису, привлекая новых переговорщиков, пишет Financial Times (FT). Среди них — глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук-младший. В июне он возглавлял американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме.

По данным FT, Вашингтон надеется, что участие подобных представителей США поможет выйти из дипломатического тупика, связанного с конфликтом на Украине. Источники газеты отмечают, что эта дипломатическая стратегия даст новый импульс переговорам.

С начала мая российская сторона ожидает приезда спецпосланника США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров подтверждал готовность принять американских представителей в Москве. «Другое дело, с чем они приедут»,— уточнял министр.