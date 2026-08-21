Под новое расследование попал повзрослевший фигурант дела «канских подростков»

Красноярское управление Следственного комитета России возбудило новое дело в отношении 21-летнего жителя Канска, осужденного в 2022 году за преступления террористической направленности. Имя фигуранта в ведомстве не называют. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Никите Уварове (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — повзрослевшем фигуранте громкого дела «канских подростков».

По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый, отбывая наказание в исправительной колонии и являясь участником запрещенного экстремистского международного общественного движения, пропагандировал среди осужденных криминальные традиции и асоциальное поведение, вербовал в него новых участников. По ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Никиту Уварова и еще двух подростков задержали в ноябре 2022 года в Канске. В ФСБ тогда сообщили, что задержанные изготавливали взрывчатые вещества и испытывали их в заброшенных зданиях. Упоминалось, что школьники обсуждали идею сделать копию здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft и взорвать его.

В феврале 2022 года военсуд приговорил Никиту Уварова к пяти годам воспитательной колонии и штрафу 30 тыс. руб. Другим подросткам назначил условные сроки, так как они сотрудничали со следствием. В 2023 году Никиту Уварова перевели во взрослую колонию.

Илья Николаев