В регионах Сибири растет уровень бесплодия среди женщин

Среднегодовая заболеваемость бесплодием среди женщин трудоспособного возраста (18–54 лет) в период с 2011 по 2024 год на территории Сибирского федерального округа достигла 250 случаев на 100 тыс. человек. В то же время этот показатель среди мужчин в возрасте 18–59 лет составил 23,3 случая. Таким образом, бесплодие среди женщин оказалось примерно в 10 раз выше, чем у мужчин. Результаты исследования в журнале «Эпидемиология и вакцинопрофилактика» опубликовали эксперты Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Среднегодовой показатель в целом по стране составил 204,1 случая на 100 тыс. человек среди женщин против 34 случаев мужского бесплодия.

Авторы связывают значительный разрыв в том числе с особенностями регистрации диагнозов, доступности диагностики мужского бесплодия и отсутствием единой статистической базы государственных и частных медорганизаций.

Лолита Белова