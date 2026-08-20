В Ростове разработали проект соглашения о защите капиталовложений

В администрации Ростова-на-Дону разработали порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципалитета. Проект документа опубликован на портале администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Согласно проекту, соглашение в Ростове-на-Дону можно заключить не позднее 1 января 2030 года. Муниципалитет выступает стороной таких соглашений только при условии, что другой стороной является Ростовская область.

Координацию работы по заключению соглашений возложили на департамент экономики города. Ведомство организует рассмотрение заявлений и обращений, определяет участвующие в этом процессе отраслевые и территориальные органы администрации, а также обеспечивает подготовку необходимых документов.

Соглашения предусматривают реализацию новых инвестиционных проектов. При этом ряд сфер и видов деятельности исключен: игорный бизнес, производство табачных изделий, алкогольной продукции и жидкого топлива (кроме полученного из угля и на установках вторичной переработки нефтяного сырья), добыча сырой нефти и природного газа (кроме проектов по сжижению природного газа), оптовая и розничная торговля, деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центробанку (кроме случаев выпуска ценных бумаг для финансирования проекта), а также строительство и реконструкция административно-деловых и торговых центров — за исключением аэровокзалов и многоквартирных домов, возводимых в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ).

В документе также отмечается, что город не берет на себя обязательств по реализации инвестпроекта или иных обязанностей, связанных с ведением инвестиционной либо хозяйственной деятельности.

Для получения согласия на заключение соглашения заявитель обязан представить бизнес-план с описанием проекта, сведениями о планируемых капиталовложениях и сроках их внесения, данными о прогнозируемой ежегодной выручке, этапах реализации, необходимых разрешениях и сроках ввода объектов в эксплуатацию. Помимо этого, требуются финансовая модель проекта, разработанная в соответствии с требованиями министерства экономического развития России, а также решение заявителя об утверждении бюджета на капитальные расходы либо об осуществлении инвестиционного проекта с определением объема необходимых вложений.

Константин Соловьев