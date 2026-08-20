Ростовская область вошла в топ-5 по спросу на съем загородных домов в августе

В августе Ростовская область вошла в число лидеров среди регионов по спросу на посуточную аренду загородных домов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Сервис проанализировал спрос на посуточную аренду загородных домов и квартир в регионах, где проходят ярмарки и праздники, посвященные сбору урожая. Лидерами рейтинга в этом августе стали Краснодарский край, Башкортостан и Татарстан. В пятерку также вошли Ростовская область и Ставропольский край.

В среднем дом в регионах можно снять за 10 тыс. руб. в сутки. «На природу обычно едут большой компанией — в бронировании в среднем шесть человек, а отдыхают за городом около четырех дней. Планируют поездки заранее, примерно за 57 дней»,— отметили в «Авито Путешествиях».

Среди городских направлений лидируют Казань, Краснодар и Анапа, а в топ-5 также входят Ростов-на-Дону и Пятигорск. Средняя стоимость квартиры в этих регионах составляет 3,6 тыс. руб. за ночь. В квартирах останавливаются по три человека и проводят в среднем четыре ночи, дольше всего в Анапе (восемь ночей) и Пятигорске (шесть ночей). Глубина бронирования квартир составляет в среднем 51 день, однако в туристические Анапу и Пятигорск поездки планируют заранее, за 80 и 70 дней соответственно.

Кристина Федичкина