В Ростове планируют благоустроить 5,3 км грунтовых дорог за почти 140 млн рублей

В Ростове-на-Дону ведется благоустройство четырех грунтовых улиц. Подрядчики укладывают асфальт, после чего обустроят тротуары и установят бордюрный камень. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2026 году работы охватывают улицы Павлодарская (выполнено 70% работ), Лесная (на участке от Прудовой до Маршальской), где благоустройство выполнено наполовину, как и на улице Целинная. Работы на улице Безымянная балка выполнены, как отметил господин Скрябин, на 30%.

Суммарная протяженность дорог составляет 5,3 км. На их благоустройство из городского бюджета выделено 139,7 млн руб. Сдать объекты планируют до конца октября.

Константин Соловьев