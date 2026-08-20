«Три дня дождя», «Жизель» и Венсан Кассель на большом экране

В эти выходные в краевой столице Кубани пройдет множество мероприятий и интересных концертов. В город приедут различные артисты и комики, а в театрах покажут постановки и балет на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Никишин / Коммерсантъ Фото: Олег Никишин / Коммерсантъ

Какие концерты посетить

21 августа в 20:00 в Амфитеатре парка Краснодар состоится концерт «Lumisfera. Мировые хиты в парке при свечах». Программа — это саундтреки из любимых фильмов, которые взорвут тишину парка волнами восторга, а рок хиты от LinkinPark, Nirvana и Queen наполнят горячей летней энергией и заставят сердце биться чаще.

Стоимость билетов — от 3100 рублей. (6+)

21 августа в 20:00 в концертном зале Roof Live выступит группа «Три дня дождя». На концерте прозвучат как главные хиты, так и свежие треки из альбома «Висхолдинг». Организаторы обещают, что это станет особой встречей под открытым небом.

Стоимость билетов — от 3500 рублей. (16+)

21 августа в 23:00 в баре «Архитектор» выступит российский DJ и саунд-продюсер Nerak. Гостей ждет удивительный вечер электронной музыки и необычных хитов.

Стоимость билетов — от 2000 рублей. (18+)

22 августа в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar пройдет вечер «МТВ-хиты: Linkin Park, Nirvana и другие». На сцене выступит группа Laav с уникальной программой: МТВ Хиты, рок и поп хиты 90-х и нулевых. Зрители услышат самые мощные хиты Linkin Park, 30 Seconds to Mars, Nirvana, Papa Roach, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 800 рублей. (18+)

22 августа в 20:00 в Амфитеатре парка «Краснодар» выступит поп-группа «Моя Мишель». После масштабной презентации альбома «Ангелы и не очень» «Моя Мишель» представит особую концертную версию своей магии, сказано в описании концерта. Группа исполнит не только новые синглы с альбома, но и хиты, среди которых «Пташка», «Курточка», «Ветер меняет направление» и «Зима в сердце».

Стоимость билетов — от 5500 рублей. (16+)

23 августа в 20:00 в «Порту 219» выступит хип-хоп и рэп-исполнитель Gazapizm. Артист, чьи треки набрали сотни миллионов прослушиваний по всему миру и стали неотъемлемой частью сериала «Чукур», представит зрителям мощное живое шоу, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 2100 рублей. (16+)

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Какие спектакли посмотреть

21 августа в 18:30 в Театре драмы им. М. Горького представят драматический спектакль «Васса Железнова». Это трагическая сага о вырождении семьи. Все в доме полнится ожиданием скорой смерти тяжелобольного Захара Железнова. Его дети и брат хотят получить свою долю наследства и как можно скорее уехать в город. Васса — хозяйка большого дома — чувствует, что то, что они «строили — года, падает — днями», и семейное дело оставить не на кого. Страшнее разорения может быть только ненависть к ближнему, которая разрушает сберегаемое Вассой гнездо.

Стоимость билетов — от 900 рублей. (16+)

22 августа в 11:00 в Филармонии им. Григория Пономаренко зрителям представят балет «Волшебная лампа Аладдина». Постановка еще раз открывает суть простых вещей: неизбежность победы искреннего чувства и честных сердец над корыстью и злобой. Еще раз напоминает, что благородные поступки и помыслы сияют красотой, а фальшь, эгоизм и низость всегда безобразны.

Стоимость билетов — от 300 рублей. (0+)

22 августа в 18:30 в Театре драмы им. М. Горького покажут драматический спектакль «Записки из Мертвого дома» по одноименному произведению Ф.М. Достоевского. Это воспоминания о жизни в Сибирском каторжном остроге — не о невыносимости жизни в нем, а о вынужденном приспособлении к его быту. Зрителям покажут дикость, жестокость, цинизм, страх смерти, сама смерть, парадокс, но бок о бок с этим соседствует и то, что обнадеживает: человеколюбие, сплоченность, чистосердечность — благородная или жуткая.

Стоимость билетов — от 900 рублей. (16+)

23 августа в 11:00 и в 14:00 в Новом театре кукол представят кукольный спектакль «Дюймовочка». Организаторы отмечают, что этот спектакль — не для малышей. Лучше всего его поймут и оценят младшие школьники и их родители. Нежные, эфемерные образы сменяются яркими и гротескными, трогательные эпизоды — ну очень смешными шутками, танцевальные номера — мультипликацией.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (6+)

23 августа в 17:00 во Дворце искусств «Премьера» покажут балет «Жизель». В основу балета положена старинная поэтическая легенда о «виллисах» — невестах, умерших до свадьбы. В полночь, рассказывает легенда, виллисы выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, которые так жестоко прервала смерть. Горе путнику, который встретится им.

Стоимость билетов — от 450 рублей. (16+)

23 августа в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького зрителям представят спектакль «Утиная охота». Проснувшегося с похмелья Зилова настигает осознание того, что все, что он есть и все, что есть у него — бессмысленная игра. Игра в любовь, в справедливость, в дружбу, в успех. Без всего этого сидит он один в пустой квартире — замученный, опустошенный. Время бежит, а он остановился будто навсегда. Трагедия в том, что герою и оставаться на месте все невыносимее, и найти один-единственный верный выход — невозможно.

Стоимость билетов — от 900 рублей. (18+)

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Что смотреть в кино

На экраны краснодарских кинотеатров вышел боевик «Жертва обстоятельств». По сюжету, участники благотворительного мероприятия в Греции больше напоминают гостей светского приема, чем серьезный интеллектуальный форум. Переживающий не лучшие времена известный актер Майк Тайлер намерен произнести вдохновляющую речь с призывом к активным действиям против изменения климата, рассчитывая тем самым вернуть себе популярность. Миллиардер Бракен продвигает программу по глубоководной добыче полезных ископаемых. Их планы рушит Джоан, лидер радикального экологического движения. Она и ее последователи убеждены: чтобы предотвратить катастрофическое извержение крупного подводного вулкана и спасти мир, нужно принести в жертву трех знаменитостей. В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Крис Эванс и Сальма Хайек.

Стоимость билетов — от 990 рублей. (18+)

Для любителей триллеров в кинотеатрах показывают фильм «Во власти страха». Как говорится в описании, пятеро друзей отправляются в отпуск, чтобы заняться дайвингом и погружаться в клетке на морское дно, наблюдая за белыми акулами. Но опасная забава перерастает в схватку со смертью, когда на лодку проникает расчетливый и безжалостный контрабандист, который требует поднять на борт затонувший неподалеку груз. В главной роли Антонио Бандерас.

Стоимость билетов — от 770 рублей. (18+)

Для юных зрителей в кинотеатрах идет фэнтезийный мультфильм «Лидия и Всадник Тумана». Когда старшего брата Лидии похищает таинственный Заклинатель, девочка отправляется на поиски по Туманному морю. Подобранная командой летающего корабля «Дельфин», Лидия становится ученицей астромага Амброзии, которая ищет своего сына и других пропавших детей. Чтобы спасти брата, Лидии предстоит освоить магию созвездий — и научиться доверять силе собственных воспоминаний, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (6+)

Боевик «Мотор Сити» понравится любителям криминальных и драматических фильмов. В центре сюжета Детройт, 1970-е. Рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса и дорого за это платит. Его подставляют и отправляют в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Спустя годы Джон выходит на свободу. У него осталась только одна цель — отомстить человеку, который отнял у него любовь, свободу и прежнюю жизнь.

Стоимость билетов — от 450 рублей. (18+)

Детям также может понравится новый мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». Лунтик наслаждается жизнью с Мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Однажды Лунтик задается вопросом, где его папа. Мама рассказывает, что он исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь обязательно вернется. Лунтик не хочет ждать и вместе с другом, кузнечиком Кузей, отправляется на поиски папы. За ними увязываются вредные гусеницы — Вупсень и Пупсень, которые вносят сумятицу в любой план. Ребята окажутся на обратной стороне Луны, где их ждут невероятные и опасные приключения, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 720 рублей. (0+)

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Куда сходить еще

21 августа в 19:30 в Sgt. Pepper’s Bar пройдет вечеринка с караоке и стендапом «Музыкальное лото: Музлото». Это интерактивное музыкальное шоу с караоке, диджеем, ведущим и стендапом. Организаторы объединили лото, караоке, вечеринку и формат стендапа — и получили интерактивное музыкальное шоу.

Стоимость билетов — от 1000 рублей. (18+)

22 августа в 15:00 в Театре драмы им. М. Горького пройдет экскурсия «Мир закулисья». В сопровождении артиста труппы вы пройдете по таинственным лабиринтам за сценой, где царит особая атмосфера творчества. Взгляните на зрительный зал со сцены, где рождаются спектакли, и представьте себя в роли актера.

Стоимость билетов — от 1000 рублей. (12+)

23 августа в ДК железнодорожников выступит комик Хетаг Хугаев о своей новой программой о путешествии по США: Даллас, Атланта, Лас Вегас, Нью Йорк, финал ЧМ 2026, UFC и Америка, где все чуть больше, громче и интереснее, чем ожидаешь. Это тревел сторителлинг в фирменном стиле Хетага.

Стоимость билетов — от 2000 рублей. (18+)

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