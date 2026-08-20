Военный суд в Ростове вынес приговор обвиняемому в пособничестве террористам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Нариману Джапарову, признанному виновным в участии в террористическом сообществе, подготовке теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене (ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1, ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в январе 2025 года Джапаров, находясь в Ставрополе, вступил в переписку с участником украинского националистического объединения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Собеседник обвиняемого входил в организованную группу, планировавшую совершить теракт на территории Ставрополя. Джапаров добровольно согласился действовать в интересах организации.

С января по февраль 2025 года фигурант фотографировал, снимал на видео и фиксировал координаты зданий УФСБ и ГУ МВД по Ставропольскому краю и общественной приемной, военного комиссариата края и его отделения призыва, сервисного центра компании КамАЗ, воинских частей, а также филиала Краснодарского университета МВД России. Собранные материалы он передавал украинскому куратору.

В феврале 2025 года Джапаров также прибыл к мемориалу «Вечная Слава» в Ставрополе, провел визуальную разведку объекта, определил места возможной установки самодельного взрывного устройства и в тот же день передал сведения сообщникам. Осужденный закупил в различных городских магазинах компоненты и вещества, необходимые для изготовления взрывчатки и самодельного взрывного устройства. 20 февраля 2025 года Джапаров извлек из тайника СВУ, заложенное другим участником группы, и был задержан.

Суд назначил Нариману Джапарову 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а также штраф в 600 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Соловьев