Народные танцы, выставка картин и футбольный матч

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакль и кино, а также поболеть за любимый футбольный клуб на стадионе. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».

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Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

В Нальчике в Доме молодежи 21 августа в 19:00 выступит хип-хоп исполнитель Janaga (Геворг Агаджанян). В программе заявлены новые песни главне хиты — «Малыш», «На грани», «По сути», «Моя муза», «Скажи мне/Asa Du».

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

Турецкий рэпер Gazapizm выступит с концертом в Зеленом театре Нальчика 21 августа в 20:00. Артист, чьи треки набрали сотни миллионов прослушиваний по всему миру и стали неотъемлемой частью культового сериала «Чукур», представит зрителям главные хиты и новые композиции.

Стоимость билетов — от 2100 руб. (16+)

В амфитеатре «Зеленый остров» в Черкесске 23 августа в 19:00 пройдет концерт академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс». Репертуар ансамбля состоит из самобытных народных танцев, трюков и музыки. На сцене выступят более 60 артистов.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

23 августа в 20:00 в доме культуры «София» в Пятигорске диджей-сет сыграет турецкий музыкант Берат Мерт Демир (Berat Mert Demir). Треки диджея популярны в клубах и соцсетях, в них сочетаются современные клубные ритмы (deep house, EDM) с аутентичной восточной энергетикой, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

В многофункциональном комплексе «Романтик» в Архызе 22 августа в 11:00 покажут спектакль «Жили-были. Потеха для смеха». В одном сказочном королевстве беспорядкам нет конца и края. То стражники куда-то исчезнут, то разбойники начнут пакостить, а уж на капризную принцессу и вовсе нет никакой управы. Смогут ли герои перехитрить королевские глупости и вернуть покой в сказочный мир?

Стоимость билетов — от 600 руб. (0+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа продолжаются показы комедийной мелодрамы «40 свиданий, 40 ночей». У главной героини Леа в жизни все под контролем, кроме мужчин и аренды за квартиру, которую надо платить. После очередного неудачного свидания бабушка предлагает ей сделку: найти достойного парня за 40 свиданий, и та покроет аренду ее квартиры на целый год.

Стоимость билетов — от 230 руб. (18+)

Также в кинотеатрах продолжают показывать фильм ужасов «Обсессия». Главный герой Беар давно и безответно влюблен в Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит волшебную палочку. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Девушка и правда в него влюбляется, но счастью парня очень скоро приходит конец — Ники становится им одержима, а ее знаки внимания становятся очень навязчивыми.

Стоимость билетов — от 230 руб. (18+)

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Чем можно еще заняться

21 августа в 10:00 в Архызе на тропе «Пихтовая» пройдет четырехчасовая прогулка «В ритме полета. Жизнь горных птиц». Вместе с орнитологом Ириной Морозовой участники прогулки обсудят, как птицы ориентируются в пространстве, послушают их голоса и многое другое. Прогулку с орнитологом дополнит музыкальная программа от артистов фестиваля «Выше звука».

Стоимость билетов — от 650 руб. (12+)

В Ставрополе в галерее «Паршин» действует выставка «Самые загадочные картины мира. От Леонардо до Босха». Она объединяет произведения великих художников разных эпох, чьи полотна до сих пор вызывают вопросы. В экспозиции представлены произведения Босха, Брейгеля, Мунка и других.

Стоимость билетов — 650 руб. (12+)

В Каспийске на Анжи Арене 23 августа в 17:30 состоится футбольный матч между клубами «Динамо» (Махачкала) и «Краснодар». Сейчас «Краснодар» находится на первом месте в таблице РПЛ с 12 очками, а «Динамо» (Махачкала) на четвертом с девятью очками.

Стоимость билетов – от 150 руб. (0+)

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