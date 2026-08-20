Народные танцы, выставка картин и футбольный матч
Куда сходить на Северном Кавказе 21,22 и 23 августа
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакль и кино, а также поболеть за любимый футбольный клуб на стадионе. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».
Фото: «Ъ-Кубань»
Где послушать музыку
В Нальчике в Доме молодежи 21 августа в 19:00 выступит хип-хоп исполнитель Janaga (Геворг Агаджанян). В программе заявлены новые песни главне хиты — «Малыш», «На грани», «По сути», «Моя муза», «Скажи мне/Asa Du».
Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)
Турецкий рэпер Gazapizm выступит с концертом в Зеленом театре Нальчика 21 августа в 20:00. Артист, чьи треки набрали сотни миллионов прослушиваний по всему миру и стали неотъемлемой частью культового сериала «Чукур», представит зрителям главные хиты и новые композиции.
Стоимость билетов — от 2100 руб. (16+)
В амфитеатре «Зеленый остров» в Черкесске 23 августа в 19:00 пройдет концерт академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс». Репертуар ансамбля состоит из самобытных народных танцев, трюков и музыки. На сцене выступят более 60 артистов.
Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)
23 августа в 20:00 в доме культуры «София» в Пятигорске диджей-сет сыграет турецкий музыкант Берат Мерт Демир (Berat Mert Demir). Треки диджея популярны в клубах и соцсетях, в них сочетаются современные клубные ритмы (deep house, EDM) с аутентичной восточной энергетикой, сказано в описании.
Стоимость билетов — от 3000 руб. (18+)
Какие спектакли посетить
В многофункциональном комплексе «Романтик» в Архызе 22 августа в 11:00 покажут спектакль «Жили-были. Потеха для смеха». В одном сказочном королевстве беспорядкам нет конца и края. То стражники куда-то исчезнут, то разбойники начнут пакостить, а уж на капризную принцессу и вовсе нет никакой управы. Смогут ли герои перехитрить королевские глупости и вернуть покой в сказочный мир?
Стоимость билетов — от 600 руб. (0+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Северного Кавказа продолжаются показы комедийной мелодрамы «40 свиданий, 40 ночей». У главной героини Леа в жизни все под контролем, кроме мужчин и аренды за квартиру, которую надо платить. После очередного неудачного свидания бабушка предлагает ей сделку: найти достойного парня за 40 свиданий, и та покроет аренду ее квартиры на целый год.
Стоимость билетов — от 230 руб. (18+)
Также в кинотеатрах продолжают показывать фильм ужасов «Обсессия». Главный герой Беар давно и безответно влюблен в Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит волшебную палочку. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Девушка и правда в него влюбляется, но счастью парня очень скоро приходит конец — Ники становится им одержима, а ее знаки внимания становятся очень навязчивыми.
Стоимость билетов — от 230 руб. (18+)
Чем можно еще заняться
21 августа в 10:00 в Архызе на тропе «Пихтовая» пройдет четырехчасовая прогулка «В ритме полета. Жизнь горных птиц». Вместе с орнитологом Ириной Морозовой участники прогулки обсудят, как птицы ориентируются в пространстве, послушают их голоса и многое другое. Прогулку с орнитологом дополнит музыкальная программа от артистов фестиваля «Выше звука».
Стоимость билетов — от 650 руб. (12+)
В Ставрополе в галерее «Паршин» действует выставка «Самые загадочные картины мира. От Леонардо до Босха». Она объединяет произведения великих художников разных эпох, чьи полотна до сих пор вызывают вопросы. В экспозиции представлены произведения Босха, Брейгеля, Мунка и других.
Стоимость билетов — 650 руб. (12+)
В Каспийске на Анжи Арене 23 августа в 17:30 состоится футбольный матч между клубами «Динамо» (Махачкала) и «Краснодар». Сейчас «Краснодар» находится на первом месте в таблице РПЛ с 12 очками, а «Динамо» (Махачкала) на четвертом с девятью очками.
Стоимость билетов – от 150 руб. (0+)