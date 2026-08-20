«Юг Руси» выплатил за месяц более 664 млн рублей дивидендов

ООО «Юг Руси» выплатило держателям облигаций купонный доход в рамках 26-го купонного периода, который охватывает промежуток с 20 июля по 20 августа. Соответствующие данные опубликованы на портале раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По первому выпуску общая сумма выплат составила более 248 млн руб. Доход на одну ценную бумагу составил чуть более 16 руб. Выплаты получили владельцы 15,4 млн облигаций.

По второму выпуску держателям 30 млн руб. облигаций перечислено в общей сложности 416,7 млн руб. — по почти 14 руб. на каждую бумагу. В обоих случаях выплаты произведены в денежной форме.

По данным портала проверки контрагентов rusprofile, ООО «Юг Руси» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в апреле 2004 года и работает в сфере управления ценными бумагами. Единственным учредителем выступает юридическое лицо — ООО «РЕСУРС», владеющее 100% долей. В 2024 году выручка составила 15,2 млн руб., что на 6% ниже уровня 2023 года. При этом чистая прибыль за 2024 год положительна и составила 56,4 млн руб., что является резким улучшением по сравнению с убытком в 76,5 млн руб. годом ранее.

Константин Соловьев