«Моя Мишель», конный фестиваль и казачья экскурсия

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино и спектакли, а также посетить конный фестиваль. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

21 августа в 20:00 на «Пересвет-Арене» выступит группа «Моя Мишель». Коллектив исполнит и новые синглы с альбома, и полюбившиеся слушателям хиты — «Пташка», «Курточка», «Ветер меняет направление» и «Зима в сердце».

Стоимость билетов — от 3700 руб. (16+)

22 августа в 20:30 в арт-кластере D30 пройдет «Ночь оперы». В центре города под открытым небом выступят ведущие солисты Ростовского музыкального театра.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

В воскресенье в 19:00 в джаз-клубе «Эссе» пройдет концерт, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося ростовского музыканта Кима Назаретова. В 1992 году Ким Назаретов стал первым в СССР и России музыкантом, получившим ученое звание профессора по кафедре эстрадной и джазовой музыки. Созданный им эстрадно-джазовый оркестр завоевал признание по всей стране и за ее пределами.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

23 августа в 19:00 в конгресс-холле ДГТУ выступит певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka. Она получила известность благодаря таким композициям, как «Эмэмдэнс» и «Пикачу», «Помада на щеке» и «Базовый минимум».

Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

«Наш театр» 21 августа в 20:00 покажет комедию «Старинные часы». Спектакль поставлен по мотивам пьесы Леонида Филатова «Часы с кукушкой». Как сказано в аннотации, это очень добрая, ироничная и музыкальная история о времени, антиквариате и любви. Каждый зритель станет гостем уютной квартиры, где к супругам Кузнецовым со странным визитом приезжает совсем уж неожиданный гость. Однако это история не про законы гостеприимства и правила этикета. Вопрос в том, сможет ли между давними супругами вновь разгореться искреннее чувство.

Стоимость билетов — 1500 руб. (12+)

Театр «Муха» 22 августа в 17:00 представит кукольный спектакль «Онтье». История о безграничной любви, рыбаке и его крохотном острове, окруженном морем волнующих воспоминаний. Постановка вдохновлена отрывком из книги «Чжуан-цзы. Размышления о равенстве вещей».

Стоимость билетов — 1200 руб. (0+)

23 августа в 19:00 на сцене театра «Человек в кубе» пройдет спектакль «У моря, у синего моря». Крики чаек, песни над волнами, веселые истории о жизни, счастливых случайностях и поиске любви. «Истории, рассказанные от сердца к сердцу, и живой вокал перенесут вас в мир, где в груди — простор, в мыслях — ясность, а в душе — тот редкий покой, который не купишь ни за какие деньги»,— обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В пятницу в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» состоится показ киноальманаха Джима Джармуша «Кофе и сигареты». Это одна из знаковых работ классика американского независимого кино, собравшая вместе его фирменный минимализм, абсурдистский юмор и любовь к случайным встречам. Музыканты, актеры, родственники, друзья и незнакомцы обсуждают на первый взгляд случайные темы — от катушек Теслы и Парижа 1920-х до нетрадиционной медицины и обратной стороны славы

Стоимость билетов — 550 руб. (16+)

Также в пятницу и в выходные в кинотеатрах Ростова можно посмотреть премьеру комедийной мелодрамы «40 свиданий, 40 ночей». У главной героини Леа в жизни все под контролем, кроме мужчин и аренды за квартиру, которую надо платить. После очередного неудачного свидания бабушка предлагает ей сделку: найти достойного парня за 40 свиданий, и та покроет аренду ее квартиры на целый год.

Стоимость билетов — от 330 руб. (18+)

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Чем можно еще заняться

В субботу в 14:00 в музее ДГТУ пройдет экскурсия «Донская казачья гвардия» и дегустация кофе, приготовленного и поданного по донским традициям. Посетителям расскажут про воинскую элиту Дона, о гвардейских казачьих полках, на протяжении двух веков охранявших семерых российских императоров. Экспозиция состоит из подлинных документов, фотографий, формы, оружия и снаряжения. После экскурсии пройдет дегустация «кохвия с оселедцем», приготовленных по донскому обычаю.

Стоимость билетов — от 2120 руб. (6+)

На Кировском конном заводе в селе Вороново Ростовской области в субботу с 14:00 пройдет фестиваль «От коня до комбайна». Помимо выступления конных коллективов в программе заявлены выставка современного искусства, ярмарка, мастер-классы и концерт группы «Ягода».

Стоимость билетов — от 750 руб. (0+)

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