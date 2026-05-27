Каждый рабочий Samsung Electronics получит бонус в $400 тысяч

Средний размер специального бонуса, который получит каждый из 78 тыс. рабочих Samsung Electronics, составит около $400 тыс. Как сообщает Financial Times, это одна из договоренностей, которой достигли профсоюзы рабочих и руководство Samsung Electronics по итогам длительных переговоров.

Общая сумма выплат, которую планируется осуществить в течение десяти лет, достигнет 34 трлн корейских вон ($22,6 млрд), что составляет 10,5% операционной прибыли южнокорейского гиганта. При этом около 40% общей суммы будет распределено между рабочими поровну, а остальную часть специальных бонусов распределят между разными подразделениями в зависимости от финансовых показателей этих подразделений: чем выше показатели, тем больше будет размер выплаты. Этот бонус станет дополнением к тому, который ежегодно получают рабочие Samsung Electronics и который обычно составляет 1,5% от операционной прибыли компании.

Алена Миклашевская