Прибыль Samsung от производства чипов на фоне спроса на ИИ выросла в 48 раз

Компания Samsung Electronics в первом квартале 2026 года нарастило операционную прибыль в 48 раз к аналогичному периоду прошлого года, до 53,7 трлн вон ($36 млрд). Чистая прибыль группы выросла до 47,1 трлн вон, передает Bloomberg.

Результат достигнут за счет высокой рентабельности разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и отражает масштабные расходы заказчиков. При этом Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в России) и Alphabet Inc. планируют вложить еще большие суммы в инфраструктуру ИИ. Это побуждает инвесторов делать ставку на то, что память как одно из ключевых узких мест на пути развития ИИ — больше не зависит от цикла бумов и спадов и может обеспечить устойчивый рост, уточняет агентство.

Аналитики ожидают, что подразделение Samsung увеличит свою рекордную прибыль в течение следующих нескольких кварталов, поскольку контрактные цены продолжают стремительно расти на фоне ограниченного предложения. Они указывают на рост экспорта полупроводниковых приборов из Кореи в 2,8 раза за первые 20 дней апреля.

На прошлой неделе около 40 тыс. рабочих компании объявили забастовку, собравшись у главного чип-центра Samsung в южнокорейском городе Пхентхэк. Зная о прибыли от ИИ, они потребовали увеличения зарплат и пригрозили 18-дневной всеобщей забастовкой в мае. Аналитики расходятся во мнениях относительно того, приведет ли длительная остановка производства чипов к спаду производства или только создаст краткосрочную нестабильность, поскольку операции Samsung полностью автоматизированы.

Эрнест Филипповский