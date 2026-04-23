В Южной Корее 40 тыс. рабочих Samsung Electronics вышли на забастовку

Около 40 тыс. работников Samsung Electronics в Южной Корее вышли на забастовку. Как сообщает Reuters, ее участники требовали повышения оплаты труда и грозили в случае невыполнения требований провести 18-дневную забастовку в мае.

Акция проходила на территории заводского комплекса Samsung Electronics в городе Пхёнтхэк. Главная претензия протестующих в том, что размер бонусов в Samsung Electronics гораздо ниже, чем у конкурента — компании SK Hynix.

Как указывают в профсоюзе, по итогам 2025 года рабочим Samsung, собирающим чипы, выплатили бонус в размере 38 млн вон (1,9 млн руб.). Это лишь треть от того, что получили в SK Hynix. Из-за этого многие рабочие Samsung предпочли уйти к конкурентам.

Профсоюз Samsung также требует повышения размера зарплаты на 7%, перечисления 15% годовой операционной прибыли на бонусы и большей ясности в расчетах размеров бонусов. Руководство Samsung Electronics продолжает переговоры и надеется достичь соглашения.

Алена Миклашевская