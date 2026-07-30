Прибыль Samsung Electronics во втором квартале выросла в 14 раз

Южнокорейский гигант Samsung Electronics отчитался о взрывном росте чистой прибыли во втором квартале 2026 года: показатель подскочил почти на 1300% (в 14 раз) год к году, составив 71,62 трлн вон ($49,6 млрд). Результат определил спрос на чипы для искусственного интеллекта (ИИ), который компенсировал спад в мобильном сегменте, сообщает «Рёнхап».

Операционная прибыль компании за апрель–июнь выросла в 19,1 раза (на 1813,8%) в годовом исчислении — до 89,49 трлн вон. Производитель обновляет этот рекорд третий квартал подряд. Продажи поднялись в 2,3 раза, до 171,49 трлн вон, из которых рекордные 127,5 трлн вон принес полупроводниковый бизнес.

Итоговые показатели совпали с ожиданиями рынка: консенсус-прогноз аналитиков Yonhap Infomax по чистой прибыли составлял 71,21 трлн вон. Прибыль на акцию превысила 10,8 тыс. вон как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям, что на 52% больше, чем в предыдущем квартале.

При этом подразделение мобильных устройств и бытовой техники зафиксировало операционный убыток в размере 800 млрд вон при выручке 48 трлн вон. Это первый квартальный убыток структуры за всю историю компании. Причиной стал скачок издержек из-за резкого удорожания ключевых компонентов — памяти DRAM и NAND.

Эрнест Филипповский