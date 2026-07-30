Прибыль Samsung Electronics во втором квартале выросла в 14 раз
Южнокорейский гигант Samsung Electronics отчитался о взрывном росте чистой прибыли во втором квартале 2026 года: показатель подскочил почти на 1300% (в 14 раз) год к году, составив 71,62 трлн вон ($49,6 млрд). Результат определил спрос на чипы для искусственного интеллекта (ИИ), который компенсировал спад в мобильном сегменте, сообщает «Рёнхап».
Операционная прибыль компании за апрель–июнь выросла в 19,1 раза (на 1813,8%) в годовом исчислении — до 89,49 трлн вон. Производитель обновляет этот рекорд третий квартал подряд. Продажи поднялись в 2,3 раза, до 171,49 трлн вон, из которых рекордные 127,5 трлн вон принес полупроводниковый бизнес.
Итоговые показатели совпали с ожиданиями рынка: консенсус-прогноз аналитиков Yonhap Infomax по чистой прибыли составлял 71,21 трлн вон. Прибыль на акцию превысила 10,8 тыс. вон как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям, что на 52% больше, чем в предыдущем квартале.
При этом подразделение мобильных устройств и бытовой техники зафиксировало операционный убыток в размере 800 млрд вон при выручке 48 трлн вон. Это первый квартальный убыток структуры за всю историю компании. Причиной стал скачок издержек из-за резкого удорожания ключевых компонентов — памяти DRAM и NAND.
Рост прибыли Samsung Electronics во втором квартале 2026 года обусловлен высоким спросом на чипы памяти для систем искусственного интеллекта. Этот тренд наблюдался и ранее: в первом квартале 2026 года полупроводниковое производство Samsung нарастило операционную прибыль в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и аналитики ожидали сохранения высокого спроса на такие чипы в последующие кварталы. В первом квартале 2024 года также отмечался десятикратный рост операционной прибыли компании благодаря улучшению ситуации на рынке чипов и спросу на ИИ, а в июле 2024 года сообщалось о 15-кратном росте операционной прибыли во втором квартале, также связанном с чипами для ИИ. Ранее, в первом квартале 2023 года, Samsung сообщала о самом низком квартальном показателе прибыли с 2009 года, что было связано с переизбытком чипов памяти на рынке и планами компании по сокращению их производства.
Влияние спроса на чипы для ИИ стало решающим для финансовых результатов Samsung. Например, в прошлом, 2023 году, компания столкнулась со значительным падением прибыли из-за санкций США в отношении Китая, что ограничило поставки передовых чипов для ИИ на один из основных рынков. Это привело к снижению чистой прибыли на 55% во втором квартале 2023 года. Также, несмотря на текущие успехи в полупроводниковом секторе, подразделение мобильных устройств и бытовой техники в 2026 году зафиксировало убыток, что отразило исторический вызов, схожий с опытом прошлых лет, когда мобильное подразделение также могло демонстрировать более слабые результаты на фоне роста в полупроводниках. Конкуренция на рынке чипов для ИИ также остается высокой: SK Hynix, другой южнокорейский производитель, также демонстрировал рекордный рост чистой прибыли благодаря спросу на HBM-чипы для ИИ и смог обогнать Samsung по рыночной капитализации, заняв лидирующие позиции на рынке HBM-памяти.