Число ночевок в отелях Ростовской области выросло на 10%

В январе-июне 2026 года в средствах размещения Ростовской области было оплачено посетителями почти 1,8 млн ночевок. Это на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Росстата, проанализированных «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Как указано в документах органа статистики, в январе-июне 2025 года гостиницы и отели Ростовской области оформили чуть более 1,6 млн ночевок.

При этом в целом в Южном федеральном округе количество оплаченных ночевок в средствах размещения сократилось. Так, за указанный период в 2026 году в средствах размещения было оплачено почти 28,5 млн ночевок, тогда как в 2025 году этот показатель составлял более 31,5 млн. Большая доля по-прежнему приходится на отели и гостиницы Краснодарского края: почти 18,4 млн ночей в январе-июне 2026 года (за аналогичный период 2025 года — 21,5 млн ночей).

Помимо Ростовской области более высокую заполняемость отелей показали Адыгея, Астраханская и Волгоградская области, а также Севастополь. Показатель упал за год в Калмыкии, Крыму и Краснодарском крае.

Кристина Федичкина