Онлайн-приемная — генеральный директор Росводоканал Армавир отвечает на вопросы читателей Коммерсантъ
Мы запустили онлайн-приемную: задать вопросы напрямую генеральному директору Росводоканал Армавир Дмитрию Дедову может каждый житель Армавира.
Фото: Росводоканал Армавир
Дмитрий Дедов ответит на актуальные вопросы, касающиеся водоснабжения и водоотведения в Армавире. Если у вас возникли сложности с начислениями, есть вопросы по оплате услуг, задолженности, поверке или замене счетчиков, передаче показаний, квитанциям, оформлению документов на подключение к сетям — переходите со ссылке, оставляйте сообщение, поможем разобраться в важных и актуальных темах.
В онлайн-приемной вы можете спросить о:
- передаче показаний приборов учета;
- порядке оплаты водоснабжения;
- поверке и замене счетчиков воды;
- начислениях и квитанциях;
- задолженности и способах ее погашения;
- договорах и работе с лицевыми счетами;
- иных вопросах, связанных с водоснабжением и водоотведением в городе.
Присоединяйтесь к диалогу — Росводоканал Армавир выстраивает понятную и открытую систему взаимодействия с жителями.
ООО«РВК-АРМАВИР»
ОГРН: 1217700209506
г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 233
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