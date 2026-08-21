Онлайн-приемная — генеральный директор Росводоканал Армавир отвечает на вопросы читателей Коммерсантъ

Мы запустили онлайн-приемную: задать вопросы напрямую генеральному директору Росводоканал Армавир Дмитрию Дедову может каждый житель Армавира.

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Дмитрий Дедов ответит на актуальные вопросы, касающиеся водоснабжения и водоотведения в Армавире. Если у вас возникли сложности с начислениями, есть вопросы по оплате услуг, задолженности, поверке или замене счетчиков, передаче показаний, квитанциям, оформлению документов на подключение к сетям — переходите со ссылке, оставляйте сообщение, поможем разобраться в важных и актуальных темах.

В онлайн-приемной вы можете спросить о:

передаче показаний приборов учета;

порядке оплаты водоснабжения;

поверке и замене счетчиков воды;

начислениях и квитанциях;

задолженности и способах ее погашения;

договорах и работе с лицевыми счетами;

иных вопросах, связанных с водоснабжением и водоотведением в городе.

Присоединяйтесь к диалогу — Росводоканал Армавир выстраивает понятную и открытую систему взаимодействия с жителями.

ООО«РВК-АРМАВИР»

ОГРН: 1217700209506

г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 233