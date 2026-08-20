Северный Кавказ держит метр

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость по стране по итогам первого полугодия снизился на 12% год к году, до 373 млрд руб. Участники рынка связывают это с эффектом высокой базы прошлых лет, когда закрывались крупные сделки по продаже активов иностранных компаний. Во второй половине 2026 года активность, как ожидается, будет еще ниже, а по его итогам падение может составить около 30%. Для СКФО этот тренд проявляется не как обвальное сокращение сделок, а как замедление запуска новых проектов и более жесткий отбор активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Региональный рынок, как отмечают опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты, меньше зависит от крупных сделок купли-продажи готовой недвижимости и в большей степени формируется вокруг строительства гостиниц, курортной инфраструктуры, складов, торговых объектов и освоения земельных участков. Поэтому общероссийское охлаждение здесь накладывается на локальные факторы — туристический рост, дефицит качественного предложения и слабую обеспеченность инфраструктурой.

Падение инвестиций по России в СКФО ощущается «далеко не так остро», как в центральной части страны, считает коммерческий директор ГК «Каскад» Алла Тишкова. По ее словам, по отдельным сегментам в округе сохраняется обратная динамика.

«В 2025 году количество сделок инвест-отелей на Кавказе выросло в десять раз — с 60 до 600 лотов, а совокупный объем инвестиций увеличился с 1,3 млрд до 10 млрд руб. Это колоссальный рост»,— отмечает госпожа Тишкова.

По ее оценке, СКФО не изолирован от общерыночных трендов: дорогое финансирование уже тормозит новые проекты, а инвесторы становятся гораздо более избирательными. Однако интерес капитала к региону, по ее словам, не ослабевает, а переформатируется в сторону более продуманных, экономически обоснованных решений.

Генеральный директор Adevion Group Александр Маликов также считает, что общероссийскую статистику нельзя напрямую переносить на Северный Кавказ. «Здесь заметная часть вложений связана не с приобретением готовой недвижимости, а с созданием гостиничных, курортных и сопутствующих объектов. Поэтому снижение количества сделок еще не означает сопоставимого снижения девелоперской активности»,— поясняет он.

Ключевая ставка как ограничитель

Главным ограничителем для рынка, как и в целом по России, остается высокая стоимость заемного финансирования. При ключевой ставке около 14–15% девелоперский проект должен обеспечивать доходность, заметно превышающую ставку по депозитам и стоимость кредита. Иначе инвестору проще не строить объект, а разместить средства в менее рискованные инструменты, говорит Алла Тишкова.

«Ключевая ставка — это главный фильтр, через который проходят все инвестиционные решения. Девелоперский рынок ЮФО и СКФО вошел в фазу стагнации на фоне высокой ключевой ставки. Спрос на недвижимость замедляется»,— считает она.

По ее словам, запуск нового коммерческого объекта становится оправданным только при очень высокой прогнозной доходности — значительно выше 15–16% годовых. Для инвесторов это означает более тщательную проверку бизнес-планов, управленческих моделей и будущего денежного потока.

Александр Маликов отмечает, что дорогой капитал меняет не только финансовую модель, но и саму конфигурацию проектов. Девелоперы чаще делят строительство на очереди, сокращают долю заемного финансирования, пересматривают площади, бюджеты и сроки ввода.

Особенно чувствителен к этому гостиничный бизнес: такие проекты требуют больших первоначальных вложений и имеют продолжительный срок окупаемости.

«Концепция по-прежнему важна, но ее убедительность теперь определяется прежде всего тем, какой денежный поток объект сможет создавать после открытия и способен ли он обслуживать долг при консервативном сценарии»,— говорит господин Маликов.

Офисы и земля в зоне риска

Наиболее уязвимым сегментом в СКФО эксперты называют офисную недвижимость. В округе этот рынок не является дефицитным, а качественных объектов, интересных институциональным инвесторам, немного. При дорогом финансировании офисы редко показывают доходность, которая могла бы конкурировать с банковскими инструментами.

«Офисы как класс активов в СКФО не являются дефицитными и не генерируют той доходности, которая оправдывала бы высокую стоимость заемного капитала»,— считает Алла Тишкова.

Уязвимыми остаются также торговые объекты и стрит-ритейл, особенно за пределами крупнейших городов и туристических зон. Их экономика напрямую зависит от локального платежеспособного спроса, который в ряде регионов округа ограничен.

Отдельная проблема — земельные участки под застройку. Здесь наиболее заметен разрыв между ожиданиями продавцов и покупателей. Собственники ориентируются на ажиотажный спрос последних лет, особенно в курортных локациях Кавказских Минеральных Вод, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Инвесторы же считают проект исходя из текущей стоимости финансирования, затрат на инженерную подготовку и сроков окупаемости.

«Собственник обычно смотрит в прошлое — на понесенные затраты, стоимость строительства и цены предыдущих лет. Инвестор смотрит в будущее — на денежный поток, риски и требуемую доходность. Пока эти две оценки не сходятся, сделка не происходит»,— говорит Александр Маликов.

Дефицит вместо перегрева

Одним из наиболее перспективных, но одновременно проблемных сегментов остается складская недвижимость. В СКФО сохраняется острая нехватка качественных складских площадей. По оценкам участников рынка, общий объем качественных складов в ЮФО и СКФО достигает около 4,1 млн кв. м, однако на Северный Кавказ приходится лишь порядка 390 тыс. кв. м.

Алла Тишкова называет складскую недвижимость «наиболее интересным и одновременно проблемным» сегментом. По ее словам, обеспеченность складами в СКФО существенно ниже, чем в других округах, а в Ставропольском крае за первый квартал 2026 года не было введено ни одного качественного складского объекта.

Председатель совета директоров корпорации недвижимости «Асториус» Екатерина Авдеева считает, что структурный дефицит складов может стать точкой роста для округа.

По ее оценке, снижение инвестиций в СКФО ощущается как замедление темпов роста, а не как падение. Спрос при этом сохраняется, в том числе со стороны онлайн-ритейла и федеральных сетей.

«Обеспеченность качественными складами здесь существенно ниже, чем в других округах. Снижение инвестиций на фоне высокого спроса и низкой базы создает в СКФО зону отложенного спроса»,— отмечает госпожа Авдеева.

Генеральный директор УК «Гамма Групп» Салават Алпаров обращает внимание, что из-за малой базы любая крупная сделка или ее отсутствие сильно влияет на статистику округа. По его словам, в Дагестане на часть 2026 года не заявлено новых складских проектов, тогда как в Ставропольском крае к вводу готовилось около 40 тыс. кв. м.

Инфраструктура стала важна

Если высокая стоимость финансирования является главным макроэкономическим барьером, то инфраструктура — ключевым региональным ограничением. Многие перспективные площадки в СКФО требуют вложений в дороги, электроснабжение, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Если эти расходы ложатся на частного инвестора, экономика проекта часто перестает сходиться.

«Базовая инфраструктура должна предшествовать массовому строительству. Если частному инвестору приходится включать в бюджет одного гостиничного проекта дороги, электроснабжение, водопровод, канализацию и очистные сооружения, экономика часто перестает сходиться»,— говорит Александр Маликов.

Алла Тишкова также считает инфраструктуру вторым по значимости барьером после финансирования. По ее словам, природный и туристический потенциал региона огромен, но без развитой транспортной и инженерной базы даже амбициозные проекты сталкиваются с ростом сроков и затрат.

Екатерина Авдеева добавляет, что развитие рынка сдерживают нехватка качественных площадок, инфраструктурные ограничения, дефицит кадров и сложности с получением земли и разрешений. При этом административные барьеры, по ее мнению, постепенно снижаются благодаря развитию институтов сопровождения инвесторов.

Гостиницы поддерживает туризм

Главным драйвером интереса к коммерческой недвижимости СКФО остается внутренний туризм. Рост турпотока поддерживает проекты в Кавказских Минеральных Водах, Дагестане, Приэльбрусье, Домбае и Архызе. Однако гостиничный сегмент тоже входит в фазу коррекции: инвесторы все меньше готовы вкладываться в проекты без понятной операционной модели.

«Гостиницы — сегмент с высоким потенциалом, но только для тех проектов, где просчитана экономика под ключ»,— говорит Алла Тишкова.

По ее словам, рынок инвест-отелей и гостиничных комплексов в СКФО демонстрировал быстрый рост, но теперь инвесторы требуют не только привлекательной локации, но и профессионального управления, реалистичной загрузки, понятной доходности и круглогодичного спроса.

Александр Маликов также предупреждает, что рост турпотока не равен автоматической доходности гостиницы. Для экономики объекта важны продолжительность пребывания гостей, средний тариф, структура расходов туристов и способность курорта привлекать посетителей вне высокого сезона.

«Для средства размещения дополнительная ночь проживания ценнее еще одного гостя на сутки. Поэтому внутренний туризм поддержит инвестиции прежде всего там, где его рост удастся преобразовать в круглогодичный спрос и устойчивую экономику гостиничного бизнеса»,— говорит эксперт.

Финансист и эксперт рынка коллективных инвестиций Диана Одинцова считает, что на фоне общего охлаждения рынка в СКФО особенно перспективны объекты, связанные с туризмом, рекреацией и санаторно-курортной отраслью. Она напоминает, что только на Кавказских Минеральных Водах в реализации находились десятки инвестпроектов общим объемом более 90 млрд руб.

Где инвесторам жить хорошо

Наиболее привлекательным регионом СКФО для вложений в коммерческую недвижимость эксперты чаще всего называют Ставропольский край. Его преимущества — развитая инфраструктура, санаторно-курортная база Кавказских Минеральных Вод, более устойчивый платежеспособный спрос и наличие логистического потенциала.

Алла Тишкова отмечает, что Ставрополье лидирует по складскому строительству в округе и демонстрирует рост участников гостиничного рынка. Александр Кудряшов также считает край ключевой точкой притяжения: по его словам, портфель проектов региона до 2030 года превышает 684 млрд руб., а на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах были подписаны соглашения, значительная часть которых пришлась на Ставропольский край.

Вторым перспективным направлением эксперты называют Дагестан. Регион привлекает инвесторов ростом турпотока на побережье Каспия, развитием Махачкалы, Дербента и Избербаша, а также интересом к гостиничным и апарт-отельным проектам. Однако здесь уже появляются риски локального перенасыщения: быстрый рост числа объектов размещения может давить на загрузку и тарифы.

Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия сохраняют потенциал за счет горнолыжных и круглогодичных курортов — Эльбруса, Домбая и Архыза.

Но реализация проектов в этих локациях сложнее: инвестору нужны подготовленные площадки, инженерная инфраструктура, транспортная доступность и профессиональная управляющая команда.

Есть риск заморозки

Участники рынка не ожидают массовой остановки строительства в СКФО, но допускают перенос сроков ввода и пересмотр параметров проектов. Наибольший риск — у объектов с высокой долговой нагрузкой, слабой предпроектной подготовкой, нерешенными земельными вопросами и неясной операционной моделью.

«Более вероятен не массовый отказ от строительства, а растягивание инвестиционного цикла. Девелоперы будут активнее делить проекты на очереди, переносить отдельные этапы, сокращать площади и пересматривать состав объектов»,— считает Александр Маликов.

Салават Алпаров также отмечает, что часть проектов, заявленных на инвестиционных площадках в последние годы, реализуется медленнее первоначальных сроков. Девелоперы предпочитают дождаться снижения ставки или пересобрать финансовую модель, чем запускать объект в условиях дорогого кредитования.

Тат Гаспарян