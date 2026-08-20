В Ростовской области расселят из аварийных домов 2 тысячи человек

В 2026 году в Ростовской области планируют расселить более 2 тыс. человек из ветхого и аварийного жилья общей площадью 34,8 тыс. кв. м. Показатель остается на уровне 2025 года, когда из аварийных помещений площадью 43 тыс. кв. м переселили 2,1 тыс. жителей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство строительства, архитектуры и территориального развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Бебури Месхи Фото: telegram-канал Бебури Месхи

Финансирование программы ведется за счет средств Фонда развития территорий, а также областного и местных бюджетов. В 2026 году на переселение граждан направлено более 3 млрд руб. По данным министерства, с января по июнь было освоено 52% запланированных средств: за этот период новые квартиры получили 999 человек, расселено более 20 тыс. кв. м аварийного фонда. В июле к ним добавились еще 222 человека, переселенные из 3,7 тыс. кв. м жилья.

Наибольшая доля аварийного жилого фонда сосредоточена в Ростове-на-Дону, Шахтах, Новошахтинске, Гуково и Белокалитвинском районе.

Расселение жилья, признанного аварийным с 2017 года, стартовало в 2024 году. С 2025 года эти мероприятия включены в национальный проект «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день в регионе подлежат расселению 266 тыс. кв. м аварийных помещений, в которых проживает более 13 тыс. человек.

Наталья Белоштейн