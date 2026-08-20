В Ростове три сотрудницы магазина одежды осуждены за хищение 7,7 млн рублей

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима заведующую отделом и двух продавцов-консультантов магазина одежды в торговом центре каждую. Обвиняемые признаны виновными в систематическом хищении вверенного имущества на сумму более 7,7 млн руб. Об этом сообщает пресс служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие установило, что сотрудницы действовали по предварительному сговору и применяли две схемы хищения: при наличных расчетах не проводили продажи по кассе, фиксируя в системе безналичную оплату, а при безналичных — переводили средства на личные карты или карты третьих лиц. В результате индивидуальному предпринимателю был причинен ущерб в особо крупном размере.

Сумма ущерба взыскана с осужденных в солидарном порядке в пользу потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн