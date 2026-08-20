В Ростове на проект реконструкции водозаборного ковша направят 64 млн рублей

В Ростове-на-Дону объявлен тендер на проведение проектно-изыскательных работ по реконструкции шугоотбойной косы и водозаборного ковша водозабора №1 в Александровке. Стоимость работ оценивается в 64,8 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ООО «Водоканалстройкомплект». Срок завершения — до 31 декабря 2027 года. Подрядчику предстоит выполнить проектно-изыскательские работы по ремонту конструкции и обеспечению защиты ковша от шуги, мусора, водорослей и маслянистых пятен.

Заявки принимают до 4 сентября.

Наталья Белоштейн