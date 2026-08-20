Южная Корея и Трамп разошлись в оценках количества ядерных боеголовок у КНДР

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк заявил, что Северная Корея располагает примерно 80–120 единицами ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп на этой неделе оценил ядерный арсенал КНДР в 57 ядерных боеголовок.

Южнокорейский министр привел данные на заседании парламента 20 августа. Он уточнил, что «назвать точное число довольно сложно». По словам министра, оценка Сеула получена на основе данных частных исследовательских организаций. Он признал, что оценки Южной Кореи и США, «похоже, несколько различаются», передает его слова Reuters.

17 августа президент США объявил о сокращении масштабов и финансирования совместных военных учений с Южной Кореей, объяснив это намерением поддерживать хорошие отношения с лидером КНДР. 19 августа Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с Ким Чен Ыном. The Wall Street Journal писала, что господин Трамп рассматривает возможность встречи этой осенью.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп потеплел к корейскому Северу».