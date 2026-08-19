WSJ: Трамп рассчитывает встретиться с Ким Чен Ыном осенью
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей следующей поездки в Азию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, американский президент собирается организовать переговоры в ноябре в Шэньчжэне, где будет проходить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Господин Трамп рассчитывает возобновить дипломатическую инициативу по денуклеаризации Северной Кореи, отмечает WSJ. По данным источников, президент США ищет крупное внешнеполитическое достижение из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Ираном.
Аналитики сомневаются в эффективности возможного саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По их информации, после прошлых их встреч ядерный арсенал КНДР только укреплялся.
Позавчера Дональд Трамп заявил о сокращении масштабов и финансирования совместных военных учений с Южной Кореей и объяснил это намерением поддержать хорошие отношения с лидером КНДР. В Пхеньяне учения называли демонстрацией агрессии и подготовкой к войне с КНДР.
17 августа 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын отреагировал на его предложение провести переговоры. Это произошло после того, как американский президент сократил масштабы совместных с Южной Кореей военных учений Ulchi Freedom Shield, которые проходят с 17 по 27 августа 2026 года.
В марте 2026 года Дональд Трамп также заявлял о намерении встретиться с представителями Ирана, чтобы достичь договоренности о завершении боевых действий в конфликте.