WSJ: Трамп рассчитывает встретиться с Ким Чен Ыном осенью

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей следующей поездки в Азию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, американский президент собирается организовать переговоры в ноябре в Шэньчжэне, где будет проходить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Господин Трамп рассчитывает возобновить дипломатическую инициативу по денуклеаризации Северной Кореи, отмечает WSJ. По данным источников, президент США ищет крупное внешнеполитическое достижение из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Ираном.

Аналитики сомневаются в эффективности возможного саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По их информации, после прошлых их встреч ядерный арсенал КНДР только укреплялся.

Позавчера Дональд Трамп заявил о сокращении масштабов и финансирования совместных военных учений с Южной Кореей и объяснил это намерением поддержать хорошие отношения с лидером КНДР. В Пхеньяне учения называли демонстрацией агрессии и подготовкой к войне с КНДР.