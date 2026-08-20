Дональд Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном в 2026 году

Решение президента США Дональда Трампа сократить масштаб военных учений с Южной Кореей ради примирения с Пхеньяном получило продолжение. Теперь глава Белого дома заявил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году. Сам президент никаких подробностей на это тему не привел, но вновь высказался по поводу совместных маневров США и Южной Кореи, масштаб которых он менее чем за сутки до их начала 17 августа распорядился сократить.

Эти маневры, по словам президента, были «очень оскорбительными» для северокорейского лидера, который все последнее время вел себя «очень хорошо». «У него 57 очень мощных ядерных боеголовок. Никогда не следовало допускать этого… Если бы я был президентом, я бы этого не допустил… Но они у него есть. Я очень хорошо с ним лажу. Я не могу позволить Ирану обладать ядерным оружием. И я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, и с ним все будет в порядке»,— сказал господин Трамп.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп потеплел к корейскому Северу».