Трамп сообщил о планах встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он сказал об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос одного из журналистов. Его заявление цитируют, в частности, Reuters и CBS News.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын (2019 год)
Фото: Xinhua / Global Look Press
«То, что у меня с ним (Ким Чен Ыном.— “Ъ”) хорошие отношения,— это хорошо, а не плохо. У него 57 мощных ядерных боеголовок»,— сказал господин Трамп. Президент добавил, что он бы не допустил появления у КНДР такого количества ядерного оружия, но сейчас оно уже есть.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Дональд Трамп рассматривает возможность этой осенью встретиться с Ким Чен Ыном. 17 августа президент США заявил о сокращении масштабов и финансирования совместных военных учений с Южной Кореей, объяснив это намерением поддерживать хорошие отношения с лидером КНДР.
Дональд Трамп рассматривает возможность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ноябре 2026 года в Шэньчжэне во время саммита АТЭС, стремясь возобновить дипломатическую инициативу по денуклеаризации Северной Кореи.
Перед этими планами, 17 августа 2026 года, Трамп объявил о сокращении совместных военных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, объяснив это улучшением отношений с Ким Чен Ыном. В Пхеньяне же эти учения традиционно воспринимаются как демонстрация агрессии и подготовка к войне. Сокращение учений стало уступкой Пхеньяну для подготовки почвы к переговорам, а также попыткой оказать давление на Сеул для получения уступок в экономическом и военном сотрудничестве.
Аналитики выражают сомнения в эффективности потенциального саммита, указывая, что после предыдущих встреч Дональда Трампа с Ким Чен Ыном ядерный арсенал КНДР лишь укреплялся. Северная Корея продолжила наращивать свой ядерный арсенал, и в феврале 2026 года Ким Чен Ын заявил о планах увеличения количества ядерного оружия и расширения ядерных средств.