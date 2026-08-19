Трамп сообщил о планах встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он сказал об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос одного из журналистов. Его заявление цитируют, в частности, Reuters и CBS News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын (2019 год)

Фото: Xinhua / Global Look Press Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын (2019 год)

Фото: Xinhua / Global Look Press

«То, что у меня с ним (Ким Чен Ыном.— “Ъ”) хорошие отношения,— это хорошо, а не плохо. У него 57 мощных ядерных боеголовок»,— сказал господин Трамп. Президент добавил, что он бы не допустил появления у КНДР такого количества ядерного оружия, но сейчас оно уже есть.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Дональд Трамп рассматривает возможность этой осенью встретиться с Ким Чен Ыном. 17 августа президент США заявил о сокращении масштабов и финансирования совместных военных учений с Южной Кореей, объяснив это намерением поддерживать хорошие отношения с лидером КНДР.

Яна Рождественская