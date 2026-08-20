Роза Хутор и Сочинский национальный парк запускают экологический проект «Бурый медведь – наш сосед»

Инициатива направлена на обеспечение добрососедства человека и дикой природы. Экопроект предполагает создание системы взаимодействия профильных ведомств и местных жителей при появлении медведей в населённых пунктах и на туристических объектах, разработку единого порядка действий, просветительскую работу.

Фото: предоставлены Сочинским нацпарком. Автор – Сергей Трепет

В рамках проекта курорта «Роза Хутор» и Сочинского национального парка «Бурый медведь – наш сосед» запланированы открытые встречи и лекции сотрудников природоохранной организации и учёных с жителями и гостями города. Во всех школах и учреждениях дополнительного образования Сочи планируется внедрить специальные уроки, посвященные добрососедству людей и дикой природы. Для преподавателей по биологии и географии перед началом учебного года пройдут образовательные семинары, а учебные заведения города получат методические и информационные материалы, разработанные при поддержке «Роза Хутор». На сайте Сочинского национального парка появится обновленная информация о причинах выходов медведей к людям, мерах предотвращения таких ситуаций, правилах поведения при встрече с бурым медведем.

«Городская территория примыкает к национальному парку – у нас очень протяженная граница. Она обозначена и понятна людям, но у природы границ нет. И чем дальше мы осваиваем новые территории для жизни, туризма и отдыха, тем ближе соседствуем с дикими животными. Эта близость требует от нас осознанного поведения для обеспечения собственной безопасности. Главная цель проекта – рассказать людям о медведе и научить их правилам добрососедства. Если же добрососедства по каким-то причинам не случается, мы обязаны оперативно и слаженно решать возникающие проблемы. В рамках проекта мы также создаем межведомственную группу для экстренного реагирования, в состав которой войдут представители МЧС, полиции, Росгвардии, администрации города Сочи, федеральной территории Сириус и других профильных ведомств», – рассказала заместитель директора по экологическому просвещению Сочинского национального парка Полина Смирнова.

Проблема выходов медведей к людям фиксируется по всему миру – в США, Канаде, Африке, разных регионах России. Горный кластер Сочи – не исключение. По данным Сочинского национального парка, в 2024 году отмечено 14 выходов медведей к людям. В 2025–2026 годах цифра увеличилась в четыре раза. Пик выходов приходится на период с сентября по ноябрь и связан с нагулом жира перед зимней спячкой. Один из главных факторов выходов медведей к людям – доступность пищевых отходов и ведение подсобного хозяйства на примыкающих к лесу территориях. Человеческая еда вызывает у медведей привыкание, ведёт к изменению пищевого поведения и потере естественного страха перед человеком.

«Еще в 2021 году, столкнувшись с резким ростом случаев наблюдения медведей сотрудниками и гостями курорта, мы немедленно приступили к решению задачи обеспечения добрососедства и благополучия людей и животных. Интеррос, «Роза Хутор», Кавказский заповедник и Сочинский национальный парк подписали четырехсторонний меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает совместную работу по обеспечению добрососедства и безопасности для туристов и диких животных на рекреационной территории. Были проведены научные оценки численности популяции медведей на территории и в окрестностях курорта.

Число визуальных контактов с медведями растёт: например, только в прошлом году мы зафиксировали 145 случаев наблюдения медведей. Поэтому мы рады поддержать усилия дирекции Сочинского национального парка по повышению осведомлённости и совершенствованию координации служб для готовности к «высокому медвежьему сезону», который традиционно начинается в конце августа и длится до конца осени», – отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Проект «Бурый медведь – наш сосед» продолжает инициативы «Роза Хутор», направленные на обеспечение добрососедства людей и диких животных. Среди ключевых мероприятий – ответственное обращение с отходами: установка осветительных приборов направленного действия высокой мощности на контейнерных площадках, возведение и укрепление непроницаемых для медведей ограждений вокруг площадок накопления ТКО, регулярная мойка и обработка площадок для устранения запахов, оперативный вывоз отходов, раздельное накопление и удаление отходов кухонь. Чтобы не привлекать зверя, урны на туристических тропах курорта устанавливают только в начале и конце маршрутов, а туристам запрещают подкармливать зверей.

Одним из важных факторов обеспечения добрососедства остаётся восполнение естественной кормовой базы диких животных. В последние годы она значительно сократилась из-за массового усыхания каштановых лесов в горах Сочи. Чтобы восполнить запасы природного корма, экологи «Роза Хутор» со специалистами Сочинского национального парка и участниками Международной программы научно-технологических проектов «Большие вызовы» федеральной территории Сириус разработали проект создания дикоплодовых фруктарников. Высаживать планируют груши, яблони, вишни и грецкий орех — их плоды станут источником корма для медведей. Первую пробную посадку площадью один гектар планируется провести будущей осенью на территории нацпарка вдали от курортной инфраструктуры.

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