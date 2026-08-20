Главой департамента по надзору в стройсфере Кубани назначен Артем Пожидаев

Руководителем департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края назначен Артем Пожидаев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Артем Пожидаев родился в 1990 году в Краснодаре. Он имеет высшее образование по специальностям «юриспруденция», «финансы и кредит», «агроинженерия», «строительство автомобильных дорог».

В период с 2011 по 2025 год Артем Пожидаев работал в контрольно-надзорных органах, в том числе являлся руководителем структурных подразделений, которые осуществляли федеральный государственный строительный надзор на территории Краснодарского края, Ростовской области и Республики Адыгея. С 2025 по 2026 год замещал должность главы отдела в департаменте строительства Краснодарского края. В январе этого года был назначен на должность первого заместителя руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

Алина Зорина