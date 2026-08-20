Число ресторанов в Краснодаре сократилось на 6,5% за год

По состоянию на август 2026 года совокупное число точек общепита в российских городах-миллионниках составило 97,1 тыс., что практически не изменилось по сравнению с прошлым годом (снижение менее чем на 1%), следует из аналитических данных 2ГИС (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»). Однако за общей стабильностью скрывается разнонаправленная динамика в разрезе форматов и регионов. Краснодар демонстрирует падение сразу в нескольких ключевых сегментах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Умай Фото: Умай

Всего, по данным геосервиса, в Краснодаре работает 5019 заведений общепита. Тем не менее по сравнению с августом 2025 года количество точек сократилось на 1,87%. Это заметно слабее результатов Ростова-на-Дону (+5%), который уверенно наращивает гастрономическое присутствие, но при этом лучше ситуации в Волгограде (–4%).

Наиболее тревожная ситуация для кубанской столицы сложилась в сегменте ресторанов. За последние 12 месяцев их число в Краснодаре уменьшилось на 6,5%, до 258 заведений. Это падение почти в полтора раза превышает среднерыночное по миллионникам (–4%) и сопоставимо с антирекордными показателями Перми (–12%) и Новосибирска (–8%). Исключением стал лишь Омск, где количество ресторанов, напротив, выросло на 6%.

Сектор быстрого питания в Краснодаре оказался устойчивее средних значений. При общероссийском снижении на 3% (до 24,5 тыс. точек в миллионниках) в кубанской столице показатель сократился лишь на 1% и составляет 1260 объектов. Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге падение достигло 4%.

Динамика в сегменте кофеен сильно отличается от региона к региону. Вопреки общероссийскому тренду на снижение (–3% по 16 городам) в ряде регионов наблюдается кофейный бум. Например, в Ростове-на-Дону число кофеен взлетело на 47%, а в Воронеже — на 14%. Краснодар, напротив, движется против этого течения: количество кофеен в городе уменьшилось на 1,9% и составляет 667 точек. Это делает кубанскую столицу одним из немногих городов-миллионников, где популярность кофеен пошла на спад.

Количество кафе в городе сократилось на 2,7% (до 535), что выглядит позитивно на фоне среднего падения по миллионникам на 6%, где Новосибирск потерял сразу 15% таких заведений.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за год количество участников рынка в сфере общественного питания Краснодарского края выросло на 4,1%. При этом посещаемость кафе и ресторанов снизилась на 10%, а представители отрасли заявляют о падении рентабельности. Главные причины — дорогие кредиты, рост налоговой нагрузки и падение покупательной способности.

Подробнее — в материале «Гость покидает общепит».

Наталья Решетняк