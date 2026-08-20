Ставрополье привлекло 52,6 млрд рублей инвестиций в I квартале

В первом квартале 2026 года в экономику Ставропольского края поступило более 52,6 млрд рублей инвестиций, за тот же период в регионе создано свыше 1,3 тысячи рабочих мест. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте России.

«Мы смогли адаптироваться к новым экономическим условиям и сохранить высокий инвестиционный потенциал региона. С 2021 по 2025 годы нам удалось привлечь в экономику края почти 1,7 триллиона рублей инвестиций», — подчеркнул глава региона.

Владимиров также отметил, что внешнеторговый оборот Ставрополья по результатам января — марта текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%.

«Это помогает росту краевой экономики, приносит новые налоговые поступления и позволяет развивать инфраструктуру, создавать рабочие места и повышать качество жизни ставропольцев», — заключил губернатор.

Тат Гаспарян