Банк «Центр-инвест» сделан в России

Банк «Центр-инвест» успешно прошел сертификацию «Сделано в России», что подтверждает высокое качество банковских услуг и соответствие стандартам национальной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс -служба банка «Центр-инвест» Фото: пресс -служба банка «Центр-инвест»

«Сделано в России» это национальная программа продвижения российских производителей под единым брендом на зарубежных рынках, реализуемая Российским экспортным центром. Программа представляет собой комплекс мер, включающих инструменты продвижения, сертификации и развития сбытовой инфраструктуры.

Получение федерального сертификата подтверждает, что банковские услуги банка «Центр-инвест» соответствуют самым высоким национальным стандартам. Банк занимает 4-е место в России по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу и входит в топ-11 по величине ипотечного портфеля согласно рэнкингам «Эксперт РА» за 2025 год. В 2026 году Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка до уровня А+(RU) с прогнозом «стабильный».

Для банка «Центр-инвест» сертификация в системе «Сделано в России» стала закономерным итогом многолетней работы по внедрению принципов ESG-банкинга и устойчивого развития. Банк ранее уже получил сертификат региональной системы «Сделано на Дону» и стал первой кредитной организацией в Ростовской области, прошедшей эту процедуру.

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