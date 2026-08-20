Новостройки в Ростовской области за год немного подешевели

Средняя цена квадратного метра жилья в Ростовской области на первичном рынке во втором квартале 2026 года составила 137,2 тыс. руб., следует из данных территориального органа Росстата по Ростовской области, которые проанализировал «Ъ-Ростов». По сравнению со вторым кварталом 2025 года показатель снизился на 0,7%: годом ранее средняя стоимость составляла 138,2 тыс. руб. за кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

На фоне общероссийского рынка ростовские новостройки остаются заметно дешевле. В среднем по РФ первичное жилье во втором квартале 2026 года стоило 222 тыс. руб. за кв. м против 205,1 тыс. руб. годом ранее. Таким образом, средняя цена по стране за год выросла на 8,2%, тогда как в Ростовской области зафиксировано небольшое снижение. Среди субъектов ЮФО регион занимает шестое место по стоимости новостроек, уступая Севастополю, Крыму, Астраханской области, Краснодарскому краю и Адыгее.

Динамика по типам квартир на первичном рынке была разнонаправленной. Сильнее всего подорожали элитные квартиры — со 155,5 тыс. до 175,2 тыс. руб. за кв. м, или на 12,7%. Типовое жилье среднего качества выросло в цене со 111,4 тыс. до 119,9 тыс. руб. за кв. м (+7,6%). При этом квартиры улучшенного качества подешевели со 142,3 тыс. до 139,5 тыс. руб. за кв. м (-2%).

На вторичном рынке, напротив, рост продолжился. Средняя цена квадратного метра в Ростовской области во втором квартале 2026 года достигла 113,2 тыс. руб. против 106,6 тыс. руб. годом ранее. Годовой прирост составил 6,2%. Однако и здесь регион остается дешевле среднероссийского уровня: по РФ вторичное жилье стоило 146,5 тыс. руб. за кв. м, что на 14,4% выше показателя второго квартала 2025 года.

Среди субъектов ЮФО Ростовская область занимает четвертое место по стоимости вторичного жилья после Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Внутри сегмента быстрее всего дорожали типовые квартиры: их цена выросла с 93,2 тыс. до 99,1 тыс. руб. за кв. м (+6,3%). Квартиры улучшенного качества подорожали на 4,2%, до 128,8 тыс. руб., элитные — на 1,5%, до 171,1 тыс. руб., жилье низкого качества — на 2%, до 80,1 тыс. руб. за кв. м.

По данным Ростовстата, во втором квартале 2026 года цены на новостройки в регионе практически не изменились к предыдущему кварталу — индекс составил 100,03%. На вторичном рынке рост был заметнее — 101,8%. Годом ранее квартальный прирост составлял 103,5% и 102,1% соответственно. Это указывает на замедление роста цен, прежде всего в сегменте нового жилья.

Тат Гаспарян